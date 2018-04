Volkswagen vahetab juhti

Ainult tellijale

Saksa autotootja Volkswagen vahetas välja kontserni juhi ning valmistub veoautode üksuse börsile viimiseks.

Uue tegevjuhi, senise BMW juhi Diessi kohta ütles Müller, et too on näidanud üles võimekust suure kiirusega viia läbi muutusi ning on just õige mees Volkswageni brändi ümberkujundamiseks.

Volkswagen organiseeritakse kuueks haruks ja Hiina piirkonnaks. Brändid jagatakse kolme gruppi ning veokite üksus valmistatakse ette börsile viimiseks.

Diess võtab lisaks esimehe ja Volkswageni brändi juhi kohale ka teadus-arendustegevuse juhi koha, Audi divisjoni ülem Rupert Stadlerist saab enda vastutusalasse müügi ning Porsche brändi juht Oliver Blume võtab lisaks tootmisdirektori rolli.

Financial Times märgib, et struktuurimuutused kiidavad tõenäoliselt heaks ka Volkswageni tugevad ametiühingud, sest nende esindaja Gunnar Kilian valitakse ettevõtte juhatusse.

Lisaks teatasid Volkswagen ja Toyota, et alustavad koostööd elektriliste sõidukite ja autonoomsete sõidukite arendamisel.