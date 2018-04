Netflixilt tulid head tulemused - aktsia tõuseb

Netflix teatas prognoositust suuremast tellijate arvu kasvust, vahendab Reuters. Aktsia on USA järelturul 5% plussis 325 dollari peal, olles juba enne tänast kerkinud käesoleval aastal 54%.

Netflix on investeerinud tublisti laenuraha, et suurendada oma originaalprogrammide arvu ning pakkuda telesarju, filme ja muid saateid laiale publikule erinevates keeltes. Eesmärk on püsida konkurentsis eespool Amazoni Prime Video ning Hulu telesaadete voogedastusteenusest. Netflix teatas täna, et plaanib kulutada sel aastal ligikaudu 8 miljardit dollarit, et suurendada oma tellijate arvu.

Netflix suurendas väljaspool USA-d tellijate arvu esimeses kvartalis 5,46 miljoni võrra, võrreldes FactSeti poolt korjatud analüütikute keskmise ootusega 5,02 miljonit uut tellijat. Kokku sai Netflix esimeses kvartalis 7,4 miljonit uut tellijat, võrreldes analüütikute poolt oodatud 6,5 miljoni uue tellijaga. Samuti lisas positiivsust asjaolu, kui juhtkond avaldas prognoosi, et teises kvartalis oodatakse 6,2 miljonit uut tellijat, mis on üks miljon rohkem, kui analüütikud seni oma prognoositabelites olid arvestanud.

Netflixi puhaskasum tuli 0,64 dollarit aktsia kohta ehk 290 miljonit dollarit. Aktsiapõhine kasum kasvas aastaga 60%. Firma müügikäive kasvas aastaga 40% 3,7 miljardi dollarini. Selline müügi kasv on Reutersi sõnul ettevõtte jaoks ajaloo kiireim. Sellisele kasvule aitasid kaasa nii suur tellijate arvu kasv kui ka 14% võrra kallinenud Netflixi keskmine tellimise hind.

Thomson Reutersi andmete põhjal kaupleb Netflix 93-kordsel ettevaataval 12 kuu kasumil, Amazonil on vastav näitaja 133 korda ning Disneyl 17 korda.