Analüütikud tõstsid Netflixi hinnasihti, aktsia rallib

46st Netflixi katvast analüütikust annab 26 ostusoovituse või kõrgema, 17 soovitab hoida ning 3 müüa. Keskmine hinnasiht on 342,5 dollari peal.

Tulemused üle ootuste

Eile avaldatud tulemuste järgi suurendas Netflix väljaspool USAd tellijate arvu esimeses kvartalis 5,46 miljoni võrra, võrreldes FactSeti kogutud analüütikute keskmise ootusega 5,02 miljonit uut tellijat. Kokku sai Netflix esimeses kvartalis 7,4 miljonit uut tellijat, võrreldes analüütikute oodatud 6,5 miljoni uue tellijaga. Samuti lisas positiivsust see, kui juhtkond avaldas prognoosi, et teises kvartalis oodatakse 6,2 miljonit uut tellijat, mis on tervelt miljon rohkem, kui analüütikud seni oma prognoositabelites olid arvestanud.

Netflixi puhaskasum oli 0,64 dollarit aktsia kohta ehk 290 miljonit dollarit. Aktsiapõhine kasum kasvas aastaga 60%. Firma müügikäive kasvas aastaga 40%, 3,7 miljardi dollarini. Selline müügi kasv on Reutersi sõnul ettevõtte ajaloo kiireim. Kasvule aitasid kaasa nii suur tellijate arvu kasv kui ka 14% võrra kerkinud keskmine tellimise hind.