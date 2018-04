Millise panga teenustasud sulle sobivad?

Tähtsustatakse teenuse sisu

Kõik investeeringuid vahendavad pangad on aga seda meelt, et oluline on ka viis, kuidas kliente teenindada. „Swedbank pakub soodsaid tehingutasusid, efektiivset paltvormi nii tehingute tegemiseks kui ka portfelli monitooringuks interneti- ja mobiilipangas,“ kirjeldas Suimets Swedbanki teenust. „Mida aktiivsemalt teeb investor tehinguid, seda olulisemaks muutuvad tema jaoks kauplemistasud võrreldes igakuiste portfelli haldustasudega,“ viitas ta sellele, et Swedbanki profiiliga sobib rohkem tehinguid tegeva investori profiil.

Siiski peaks Swedbank meelitama ka pikaajalisemat välisinvestorit, sest nende kaudu on kliendil ligipääs ligi 30 aktsiaturule ning investeerimistoe spetsialistid on alati valmis investorit juhendama. „Swedbanki-poolne aktsiatehingute hinnastamine on läbipaistev ja ühetaoline, teenustasu sõltub alati ainult kauplemismahust, mitte aktsiate arvust ning protsentuaalne tasu lisandub ainult siis, kui see ületab miinimumtasu,“ selgitas ta.

Pikkeli hinnangul on tähtis, et investor saaks aru kõikidest kuludest, mis teda ees ootavad. „Näiteks võiks klient läbi arvutada, kui palju jääb talle raha kätte, kui ta konverteerib aktsia müügist saadud 2000 dollarit eurodesse – erinevused võivad olla päris suured,“ nentis ta.

Oma panga eelisena tõi ta välja, et LHV pakub ainukesena jaekliendile ligipääsetavat Balti börsiaktsiate analüüsiteenust. „See võimaldab investoritel saada professionaalse ülevaate Balti aktsiate käekäigust ning meie analüütikute sihthindadest,“ rääkis ta.

Skvortsov ütles, et Luminoris on investeerimisteenus avatud vaid privaatpanga klientidele. Pikaajalistele investoritele pakutakse ka nende strateegiaga sobiva portfelli koostamise teenust. „Selline portfell on globaalselt hajutatud ning hõlmab väärtpabereid suurimatest maailma regioonidest,“ kirjeldas ta. „Privaatpanga klientidele on saadaval ka portfellijuhtimise teenus, mis sobib neile, kes soovivad kõik investeerimisotsused asjatundjate kätte usaldada,“ lõpetas ta.