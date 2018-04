Microsoft tõusis pilveteenuste najal

Microsofti on tabanud huvitav „needus“: kuna ta avaldab oma majandustulemusi sageli Amazoniga samal päeval, siis kipuvad tema saavutused varju jääma.

Hiljuti teatas Microsoft, et pole enam Office-ettevõte. Pilk on uuematel lahendustel. Ning eile hilisõhtul avaldatud kvartalitulemustel rõhuti nüüd uuele kasvuvedurile, pilveteenusele Azure'ile, kus käive pea 100% tõusis.

Kahekohaline käibekasv oli nähtav kõigis kolmes suures Microsofti ärisegmendis: produktiivsuse ja äriprotsesside üksuses kasvas käive 17 protsenti, 9 miljardile, intelligentses pilves samuti 17 protsenti, 7,9 miljardile ning personaalarvutite sektoris 13 protsenti, 9,9 miljardile dollarile. Viimases tõi suurima kasvu tahvelarvutite seeria Surface (+32%). Hästi läks ka mänguäril, kus Xbox tõi 24protsendise kasvu. Veidi pärssis tulemusi valuutaefekt.

Esimese hooga läks aktsia langusesse, kuid lõpetas päeva tugevas plussis 94,26 dollaril ning tõusis hiljem järelturul veel kõigi aegade tippude poole.

Microsofti viimase paari aasta liikumine on seda märkimisväärsem, et peale majanduskriisi tundus ta veidi kopitanud ja vaat et oma aja ära elanud ettevõte. Aktsia maksis kriisi põhjas alla 20 dollari.

Alates 2012. aastast sai ettevõte aga uue hoo sisse ja on oma turuväärtuse vaat et viiekordistanud. Oma Office-toodetega on nad lõa otsa saanud pea terve maailma ning pilveteenuste äris liikunud salamisi suurte tegijate kandadele, võisteldes Amazonidega samas kaalukategoorias.