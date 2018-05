Olympicu pall veereb Tallinna börsi väravasse

Novalpina pressiesindaja Novalpina Capital: kõik läheb plaanipäraselt Oleme väga rahul vabatahtliku ülevõtmispakkumise tulemusega, sest 89 protsenti aktsionäridest on selle vastu võtnud. Tuleb märkida, et ka alles jäänud aktsionärid kasutavad jätkuvalt võimalust müüa oma osalus Novalpinale. Novalpina pressiesindaja

Käitub ebaeetiliselt

Moori hinnangul ei pruugi aga piisata isegi sellest, kui Tallinna börsi komisjon OEG börsilt lahkumist blokeeriks. „Ülevõtja plaan on omandada kõik aktsiad, ja seda sunniviisiliselt,“ rõhutas ta. See on võimalik, ühendades OEG ülevõtjaga ning lahjendades seeläbi olemasolevate väikeaktsionäride osaluse suurust, mis annaks ülevõtjale sundülevõtmiseks vajaliku, 90protsendilise osaluse.

„Meile tundub see natuke ebaeetiline, ülevõtja järgib küll mängureegleid, kuid see regulatsioon ei ole mõeldud selleks, et seda saaks kasutada teiste aktsionäride väljasöömiseks,“ leidis Moor. Ta lisas, et selline skeem võib olla vastuolus hea usu ning aktsionäride võrdse kohtlemise põhimõttega.

Visnapuud häirib aga Olympicu ülevõtmise juures see, et osalusi üritati kätte saada hirmutamistaktikaga. „Seda, kas mingi osa ettevõttest viiakse aktsionäride kontrolli alt välja või mitte, pole vaja prospekti kirja panna – võtku kontsern üle ja tehku siis, mis tahavad,“ märkis Visnapuu. „Praegu aga tundub, et see kõik on välja toodud selleks, et aktsionäre müüma sundida.“

Sarnaselt Trigoniga ülevõtmispakkumisest keeldunud East Capitali portfellihaldur Eglé Fredriksson peab ülevõtmispakkumist lahjaks. "Hind peaks olema oluliselt kõrgem," tõdes ta. "Seetõttu on meie esimene samm takistada börsilt ära viimast ettevõtet, millel on üle 11 protsendi väikeaktsionäre ja mitu tuhat jaeinvestorit - see oleks äärmiselt kahjulik praktika kõigile Balti turgudele," möönis ta.