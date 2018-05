Börsid Walmarti India tehingust ei vaimustunud

Mitu nädalat oma peamise konkurendi, Amazoniga võitlust pidanud USA jaekaubandushiid Walmart teatas viimaks kolmapäeval, et omandab 77% osaluse India e-kaubamajas Flipkart, vahendab Bloomberg.

16 miljardi dollarine tehing võimaldab Walmartil lõigata kasu ühest maailma kõige kiiremini kasvavast võrgukaubandusturust - Morgan Stanley analüütikute hinnangul on järgneval kümnendil oodata lausa ligi 200 miljardi dollari suurust paisumist - ning astuda vastu aina mõjukamaks muutuvale Amazonile.

Paraku polnud Wall Street kolmapäeval kuigivõrd optimistlik. Reitinguagentuur S&P viis Walmarti prognoosi stabiilselt negatiivsele, leides, et firma jõuline laienemine e-kaubandusse ja ülemaailmsetele turgudele toob kaasa üha kasvava võla- ja riskitaseme. Kuna Flipkart on uhketest tulevikuvaadetest hoolimata siiski veel kahjumlik ettevõte, siis ei väljendanud S&P ka selle tehingu suhtes kuigi suurt lootust. Agentuuri arvates on Walmarti strateegia õnnestumise tõenäosus umbes 33%.

Walmarti aktsia on kolmapäeval odavnenud pisut rohkem kui 3%.