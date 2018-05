USAs sama palju töökohti kui töötuid

Märtsi lõpuks oli USAs iga registreeritud töötu kohta üks vaba töökoht.

Wall Street Journal kirjutab, et niivõrd madal töötuse määr lubab arvata, et tööturul on vaba lõtku vähem, kui arvatud. Selle kasuks räägib fakt, et tööturul osalemise määr ehk inimesed, kel on töö olemas või kes on registreeritud tööotsijad, kukkus sama ajaga 62,9 protsendi pealt 62,8 protsendile. Et kes pole seni tööturule tulnud, ei tee seda ka edaspidi.

Seetõttu peavad tööandjad olema kolme-nelja aasta taguse ajaga vähem valivad ning töötajatel on palgatõusu küsimiseks tugevam positsioon.