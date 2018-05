Trump avab tariifisõjas uue rinde

USA presidendi Donald Trumpi administratsioon kaalub uusi tariife, seekord autodele ja autoosadele, kirjutab Wall Street Journal.

„Kui tariif jõusse läheb, paneks see kaubandusele laiad piirangud ning tooks turgudele segaduse. Väga kahetsusväärne,“ kommenteeris Jaapani kaubandusminister Hiroshige Seko.

Otsus lööks eriti valusalt Saksamaad, keda Trump on korduvalt autode ekspordi, Venemaalt gaasi ostmise ning kaitseväekulutuste pärast kritiseerinud.

Vastupidiselt USAle teatas Hiina sel nädalal, et langetab 1. juulist autode imporditariife. Autode puhul langevad need varasema 25% pealt 15% peale ning autodetailide import 6% peale - see oli varem 8-25%.

Kuid arvestades USA turu tähtsust Jaapani ja Lõuna-Korea autotootjatele, on turu reaktsioon olnud võrdlemisi vaoshoitud. Selle põhjusena võib olla asjaolu, et mitmed Aasia autotootjad juba toodavad suurtes kogustes autosid USAs. Teiseks on turg skeptiline selle suhtes, et Trump enda sõnad tegudeni viib.