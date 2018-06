Facebook hakkab uudistesaateid näitama

Pärast mitu kuud kestnud raskeid kõnelusi leppis Facebook kokku esimeste meediaettevõtetega, kes hakkavad sotsiaalmeediaplatvormil uudistesaateid tegema.

Facebook tahab takistada platvormil levivat valeinformatsiooni ja selleks loodetakse abi päris uudiste tootjatelt. Sotsiaalmeediagigant on pidanud kõnelusi mitme meediaettevõttega ja nüüd on selge, et uudistesaadete sisu ostetakse sisse Fox Newsilt ja CNNilt, kirjutab Wall Street Journal.

Uudiseid hakatakse üle kandma Facebooki platvormil Watch.