Tagasi ST 12.06.25, 15:05 Usaldus, mis kasvatab äri: Äripäeva märgis muudab valiku lihtsaks Enamik ettevõtteid väidab, et nad on usaldusväärsed. Aga kes seda kinnitab? Alates 2025. aastast ei pea selle eest muretsema ainult ettevõte ise – nüüd kinnitab seda ka Äripäev.

Uuendus seisneb selles, et iga Usaldusväärse ettevõtte märgisega kaasneb nüüdsest ametlik infoteadanne Äripäeva veebis, mis:

Selgitab, miks ettevõte selle tunnustuse sai;

Toob välja hindamiskriteeriumid, millele ettevõte vastas.

“Meie eesmärk on aidata esile tuua ettevõtteid, kes on head partnerid nii enda klientidele, koostööpartneritele kui töötajatele. Usaldusväärse ettevõtte märgis ei ole lihtsalt ilus sümbol – see on faktidel põhinev tunnustus, mis aitab inimestel teha kindlamaid valikuid. Kui ettevõte panustab usaldusväärsusesse, siis näeme, et see kandub üle ka äritulemustesse,” kommenteerib Äripäeva info- ja müügiteenuste juht Joonas Jõgi. Kui seni pidi ettevõte oma usaldusväärsust tõestama iseseisvalt, siis nüüd toetab seda Eesti juhtiv ärimeediamaja, lisab Jõgi.

Statistika ei valeta: märgis toetab kasvu

Enne ostuotsust või koostöö algust uuritakse ettevõtte tausta. Sageli tehakse seda Google’is või ChatGPT-s. Just seetõttu on oluline, et usaldusväärsuse signaal oleks selge ja lihtsalt leitav.

Märgisega kaasnev infoteade Äripäeva ja Infopanga veebis:

Jääb püsivalt nähtavaks otsingumootorites;

Suurendab ettevõtte usaldusväärsust nii klientide kui partnerite silmis;

Sobib kasutamiseks sotsiaalmeedias, pakkumistes, kodulehel, töökuulutustes jm.

Infopanga analüüs näitab, et Eesti ettevõtete mediaankasv 2024. aastal oli -0,1%, aga märgise saanud ettevõtetel oli see +5%. See ei ole juhus. Kui klient peab valima kahe pakkuja vahel, siis annab usaldusmärgis valikule suuna ja kindlustunde. Lindström OÜ tegevjuht Roland Raud: “Meie jaoks on see oluline signaal ka tööjõuturul – kasutame märgist karjääriportaalides, töökuulutustes ja sotsiaalmeedias. See suurendab usaldust mitte ainult klientide, vaid ka potentsiaalsete töötajate silmis.”

Kas kõik saavad märgist osta? Ei saa.

Usaldusväärse ettevõtte märgise saamine ei põhine pelgalt soovil ega tahtmisel, vaid läbipaistval hindamisel. Kriteeriumid hõlmavad:

Vähemalt 3 aastat tegutsemist ja 40 000 €+ aastakäivet;

Ettevõtte krediidiskoor on Infopangas olnud viimase 365 päeva jooksul vähemalt 90% ajast hea;

Korrektselt ja õigeaegselt esitatud aruanded ja maksudeklaratsioonid;

Ettevõtte esindajate seas ei tohi olla isikuid, kellel on negatiivsed äriseosed.