Tagasi 14.06.25, 16:00 Raadiohitid: kuidas Rahakratt august välja ronis Nädala hittides kõlasid eriilmelised teemad: vaimne tervis, investeerimisnipid, aga ka börsifirma juhtimine.

Tuntud investor Rahakratt rääkis Äripäeva raadios enda vaimsest tervisest.

Foto: Raul Mee

Nädala raadiohitid:

Rahakratt murdis tiivad. Diagnoos: närvivapustus

Aasta alguses sai tuntud finfluencer, sendiblogija ja investor Rahakratt diagnoosi: närvivapustus. See murdis tiivad korraks lühemaks ja töö parema tervise nimel käib pidevalt.

Paavo Siimanni analüüs: sentiment näib küll nukker, kuid väikses börsitiigis elu käib

Pooltel Balti börsi põhinimekirja ettevõtetel on aktsiate hinnad selle aasta esimese viie kuuga kerkinud üle 12%. Kas Balti börs on ellu ärganud ning millist potentsiaali võib numbrite tagustest narratiividest välja lugeda?

„Investor Toomase tunni“ saates võetaksegi investori ja finantsanalüüsi eksperdi Paavo Siimanniga kokku esimese kvartali börsiettevõtete tulemused ja kraaditakse ka sellekevadist dividendide hooaega.

Vaadatakse üle, millised ettevõtted üllatasid investoreid positiivselt ja kas on põhjust mõne ettevõtte aktsiate poole ostumõtetega vaadata. Küsime eksperdilt ka konkreetseid aktsiasoovitusi Balti börsilt. Saatejuht on börsitoimetuse ajakirjanik Jana Saarkoppel.

Märten Kress: ma ikkagi usun USA börsi kasvu rohkem kui Euroopa oma

Dividendiinvestor ja blogipidaja Märten Kress näeb USA börsil endiselt suurt potentsiaali.

"Ma ikkagi usun USA börsi potentsiaali kolme kuni viie aasta perspektiivis rohkem kui Mandri-Euroopa börsi potentsiaali. Mina oma rahaga USA börsilt ära ei kiirusta," rääkis Kress.

Hommikuintervjuus tuli juttu veel ka fondiinvestorite saatusest ja USA presidendi Donald Trumpi uuest seadusest, mis võib Eesti investoritele mäkra mängida. Intervjueeris Jaan Martin Raik.

LHV uus juht: mul pidi kohvitass käest kukkuma, kui Rain Lõhmus helistas

Madis Toomsalult juulikuus ametit üle võttev Mihkel Torim oli tööpakkumisest üllatunud, kuid tõdes, et mõtles enda välja pakkumisele ka ise. Torimi sõnul on ta tehnoloogiahuviline ja on LHV asutaja Rain Lõhmusega vestelnud varemgi tehisintellektist ja sellest, kuidas selle võimalusi ära kasutada.

“Suvi tuleb põnev, palju põnevam, kui ma aasta alguses arvasin,“ ütles LHV järgmine juht Mihkel Torim. Ta märkis, et läbirääkimised juhi kohalt taanduva Madis Toomsaluga algasid sellest, et Toomsalu tahtis juuni lõpus otsad kokku tõmmata, Torim ise oleks aga hea meelega alustanud uues rollis augustis.

Kokkuleppele said nad 22. juuli osas, mis on päev, mil avalikustatakse teise kvartali aruanne. “See tundus ka selline sümboolne mõnus hetk, kus siis tegelikult need ohjad üle anda," ütles Torim. Intervjueeris Kristel Härma.

Kristi Saare Rahakrati närvivapustusest: investorit ei hoiatata ilmaasjata

Väikeinvestor Kristi Saare tõstis Rahakrati hiljutise närvivapustuse diagnoosi taustal esile vaimse tervise tähtsuse, rõhutades, et vahel kipub investor unustama, kui ootamatult palju võib ebaõnnestunud investeering hakata mõjutama.

"Ega ilmaasjata investoreid ei hoiatata, et riskihaldus peab korras olema, et suured ootamatused reelt minema ei pühiks," märkis Kristi Saare.

Saare tunnustas Rahakratti oma kogemuse jagamise eest.

Saare sõnul on raha ja vaimse tervise seos üüratu, mistõttu võib näha kuhjumas stressi inimestel, kes satuvad võlgadesse, kaotavad töö või ei tule toime igapäevakulutustega.

Lisaks andis Kristi Saare hinnangu Äripäeva ja Swedbanki investeerimismängus nii enda kui ka saatejuhi portfellile ning jagas oma viimast reaalset investeerimistehingut. Kristi Saaret intervjueeris Ken Rohelaan.

Investorid lahkavad üüriäri: kogenud tegija soovitab algajal kinnisvarast eemale hoida

Kogenud üüriinvestor Jürgen Kallo soovitab algajatel kinnisvarast eemale hoida, samal ajal kui Scandium Kinnisvara juhatuse liige Kalle Aron näeb selles endiselt kindlat ja emotsionaalset investeerimisväärtust.

Enam kui kümme aastat korterite üüriäriga tegelenud ning praeguseks 30 korteriga portfelli haldav Jürgen Kallo soovitab üüriäriga alustajale vaid üht: ära alusta, pane see raha parem indeksifondi. Scandium Kinnisvara innovatsioonijuht Kalle Aron ütleb, et kinnisvara on küll aeglane sõiduk, mis viib aga alati kohale.

Saates räägivad Aron ja Kallo põhjalikult üüriäri tasuvusest, vakantsusest ja tulevikuväljavaadetest, vastandades suurettevõtte ja väikeinvestori perspektiive.

Asjatundjad analüüsivad nii numbrilist tootlust kui ka emotsionaalse väärtuse ja elamuse olulisust. Samuti lahkavad üürihindade dünaamikat ning toovad näiteid, kuidas hea müügioskus võib oluliselt mõjutada korteri üürihinda. Saatejuht on Lauri Leet.