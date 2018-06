Fortumil õnnestub tõenäoliselt saada nõusolek Uniperi tehinguks

Soome elektri- ja soojatootja Fortum on teel saamaks tingimusteta Euroopa Komisjoni nõusoleku, et osta E.On-ilt 46,65% suurune osalus Saksa energiatootjas Uniper laususid kolm anonüümset allikat Reutersi uudisteagentuurile.

Fortumi ost on tekitanud vastuseisu Uniperi juhtkonnas, kelle sõnul ei ole selline kombinatsioon eriti loogiline, sest Uniperil on suur osakaal gaasil ja söel töötavatel elektri- ja soojatootmisjaamadel, samal ajal kui Fortum on keskendunud puhtamatele tehnoloogiatele.

Euroopa Liidu poole nõusolek tehingule oleks suur samm tehingu toimumise suunas, sest siis jääb üle saada vaid heakskiit Venemaalt, kus Uniperil on mitmed jaamad oma tütarettevõtte Unipro kaudu.

Euroopa Komisjon peab tehingu kohta otsuse tegema 15. juuniks. Fortum ja E.On leppisid 3,8 miljardi euro suuruses tehingus kokku 2017. aasta septembris.

Eelmisel nädalal ütles Uniperi tegevjuht Klaus Schaefer, et ta kaitseb firma iseseisvust, andes mõista, et firma täielik ülevõtmine ei ole võimalik vähemalt senikaua, kui tema on juhirollis.

Fortumi aktsiatest kuulub enamusosalus ehk 50,76% Soome riigile. Mõned protsendid on veel Soome pensionifondide ja sotsiaalkindlustusameti käes, nii et vabalt kaubeldavad on 47% Fortumi aktsiatest.

Fortumi aktsia langes täna 0,8% 20,04 euro peale. Kuna Reutersi uudis tuli peale turu sulgemist, siis selle mõju tänases aktsiahinnas ei kajastu. Aastaga on Fortumi aktsia tõusnud 38,5%. Fortumi turuväärtus on praegu 17,95 miljardit eurot, samal ajal kui Uniperi turuväärtus on 9,24 miljardit eurot.