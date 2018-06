Trump ähvardas Harley-Davidsoni maksudega

USA president Donald Trump ähvardas täna Harley-Davidsoni, vahendab CNBC.

„Kui Harley-Davidson otsustab tootmise viia mujale, siis maksustame neid enneolematus mahus,“ kirjutas ta Twitteris. Ta väitis, et ikooniline USA ettevõte kasutab kaubanduspingeid selleks, et õigustada muudatusi tootmises.

„Harley-Davidson ei peaks kunagi mõnes teises riigis oma mootorrattaid ehitama. Nende töötajad ja kliendid on juba praegu väga pahased. Kui nad seda teevad, siis see saab olema lõpu algus. Nad on alla andnud! Aura kaob ära ning neile pannakse maksud peale,“ kirjutas Trump Twitteris.

A Harley-Davidson should never be built in another country-never! Their employees and customers are already very angry at them. If they move, watch, it will be the beginning of the end - they surrendered, they quit! The Aura will be gone and they will be taxed like never before! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 26, 2018

„Selle aasta alguses teatas Harley-Davidson, et nad viivad suure osa oma Kansase tootmisest Taisse,“ kirjutas Trump teises Twitteri postituses. „See oli kaua enne tariifide kehtestamist. See tähendab, et nad kasutavad kaubandussõda lihtsalt ettekäändena.“

Early this year Harley-Davidson said they would move much of their plant operations in Kansas City to Thailand. That was long before Tariffs were announced. Hence, they were just using Tariffs/Trade War as an excuse. Shows how unbalanced & unfair trade is, but we will fix it..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 26, 2018

Harley-Davidson teatas esmaspäeval, et viib osa tootmisest teistesse riikidesse, sest Euroopa Liidu kehtestatud tariifid suurendavad nende kulusid. Euroopasse tootmist ei viida, teatas firma. Harley toodab osa mootorratastest juba praegu Brasiilias, Indias, Austraalias ja Tais.

Ettevõtte aktsiad on täna odavnenud 2,5 protsenti, 40,53 dollarini. Eile kukkus ettevõtte aktsia ligi 6 protsenti.

Stifeli analüütikud vähendasid esmaspäeval ettevõtte selle ja järgmise aasta kasumiprognoosi vastavalt 19 ja 45 senti aktsia kohta. Hinnasihiks jäeti 45 dollarit, mis on praegusest tasemest umbes 10 protsenti kõrgemal.

„Harley peab aru saama, et teistest riikidest USAsse toodud mootorrattaid ei saa makse maksmata müüa!“ kirjutas Trump Twitteris.