Amazon astub FedExile ja UPSile varba peale

Amazon avalikustas täna oma uue programmi nimega Delivery Service Partners, mille alusel saavad ettevõtted hakata oma tooteid ise tellijatele kohale toimetama.

Praegu on Amazonil USAs 75 piirkondlikku kauba väljasaatmiskeskust. Kuigi kaubad saadetakse välja Amazoni keskustest, antakse need järgmistes laadimispunktides sageli üle kullerfirmadele, näiteks FedExile või UPSile, kes need seejärel kliendini viivad. Nüüd tahab Amazon pakkuda aga ettevõtetele võimalust FedExi ja UPSi roll endale võtta.

Amazon on selgitanud, et uus programm säästab nende kulusid. Kuigi ettevõttel on UPSi ja FedExiga head suhted, ei või iial kindel olla, et nad hinda tõsta ei plaani. See aga võiks omakorda mõjutada Amazoni müügitulemusi ning klientide kogemust Amazoniga.

Kuivõrd ettevõtted saavad võimaluse oma tooted tellijateni ise kohale toimetada, võimaldab see Amazoni teatel luua juurde tuhandeid uusi töökohti.

Amazon pole veel teada andnud, millal asi võiks käima minna, samuti pole teada, kui palju raha Amazon oma idee alla panna võiks. Küll on Amazoni kalkulatsioonide kohaselt e-kaubandusgigandiga koostööd plaanivatel ettevõtetel tarvis teha umbes 10 000 dollari suurune investeering. Kui see aktsepteeritakse, annab Amazon firmale omanimelise Amazon Prime bussi ning pakub kullerteenuselt mitmesuguseid soodustusi. Samas peavad projektis osalevad ettevõtted ise vastutama kullerite värbamise ja palkamise eest.