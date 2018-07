Euroopa Liit loodab autotariifidelt halastust

Pille Ivask 04. juuli 2018, 14:34

Väljaanne Financial Times kirjutab kolme diplomaadi ütlustele tuginedes, et Euroopa Liit loodab autosid eksportivate suurriikidega läbi rääkida, et tariife alandada.

Leke võimaliku ettepaneku kohta tuleb Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Junckeri ning USA presidendi Donald Trumpi kohtumise eel. Anonüümsust palunud kolm diplomaati sõnasid Financial Timesile antud intervjuus, et Euroopa Komisjon analüüsib, kas oleks mõttekas proovida suurte autoeksportijate USA, Lõuna-Korea ja Jaapaniga läbi rääkida. Sellise kokkuleppe alusel saaksid turuosalised alandada kindlate toodete tariife kokkulepitud tasemele. Rahvusvahelise kaubanduse terminoloogiat kasutades tähendaks see „mõnepoolset kokkulepet“ ehk tegu on kokkuleppega, mis lubab riikidel tariifid kokku leppida ilma kõiki Maailma Kaubandusorganisatsiooni liikmeid kaasamata.