Börs: USA ja ELi võimalik lepe rahustas

New Yorgi börs

Neljapäeval rõõmustasid börse uudised, et USA ja Euroopa Liit võivad jõuda autotariifide osas kokkuleppele.

Tõusu said nautida pea kõik S&P 500 sektorid, nafta odavnemise tõttu jäi maha vaid energeetika (-0,2%). Tugevaim valdkond oli tehnoloogia, mis tõusis 1,5%. Sektori eesotsas oli Facebook (+2,97%), mille väärtpaberit paisutas investeerimispanga BTIG analüütiku värske ülevaade, mis viis sotsiaalvõrgustiku hinnasihi 175 dollarilt lausa 275 dollarile.

Väljaande Handelsblatt andmetel andis USA suursaadik Richard Grenell hiljuti Saksa autotootjatele teada, et president Trump on valmis 25% tollimaksu kehtestamisest loobuma, kui Euroopa Liit nõustub USAs toodangule seatud tariife vähendama. Selsamal eesmärgil on EL neil päevil pidamas läbirääkimisi USA, Jaapani ja Lõuna-Koreaga. Neljapäeval kallinesid nii kui Euroopa sõidukitootjate - Volkswageni (+4,05%), Daimleri (+3,76%), BMW (+3,72%), Peugeot (+3,65%) - kui nende USA konkurentide - Fordi (+0,55%), General Motorsi (+1,28%) - aktsiad.