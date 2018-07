Börs: kaubandussõda algas, turud tõusid

USA ja Euroopa aktsiaturud täna tõusid, hoolimata sellest, et tänasest rakendusid reaalselt USA ja Hiina vastastikused tollimaksud teatud kaupade sisseveo osas.

USA aktsiaturg, mida kajastab S&P 500 hinnaindeks, tõusis täna 0,85%, jõudes täna kõrgeimale tasemele alates 22. juunist. Nasdaqi hinnaindeks, mis kajastab rohkem tehnoloogiaettevõtete hinnaliikumist, tõusis täna 1,34%. Euroopa turgudel oli tõus väiksem – nii tõusis eurotsooni suurettevõtete liikumist kajastav Euro Stoxx 50 indeks 0,22%.

Reede hommikul hakkas USA-s kehtima 25% suurune tollimaks teatud Hiina kaupadele ning sama suur tollimaks osadele USA kaupadele Hiinas. Näiteks Saksa autotootja BMW teatas täna, et tõstab osade automudelite hinda Hiinas, kuna neid toodetakse USA-s ning ettevõte ei saa tollimaksu ainult enda kanda jätta.

USA-s võeti positiivselt vastu juunikuu kohta käiv tööjõutururaport, mis näitas oodatust kõrgemat uute töökohtade loomist ning samal ajal mõõdukat palgakasvu, mis hoiab tagasi kartused kõrgeneda võiva inflatsiooni pärast, mis paneks omakorda Föderaalreservi intressimäärasid kõrgemas tempos tõstma.

USA 10-aastase võlakirja intressimäär langes viimase viie nädala madalaimale tasemele 2,816% peale ning 2- ja 10-aastase võlakirja intressimäär vahe kitsenes 0,27 protsendipunkti peale, mis on kitsaim vahe alates 2007. aastast. Intressimäärade vahe on kitsenenud, kuna oodatakse, et Föderaalreserv tõstab intressimäärasid, kuid pikaajaline inflatsiooniväljavaade ei näita eriti kõrget inflatsiooni.

S&P 500 indeksis olevate aktsiate seast oli suurim tõusja täna farmaatsiaettevõte Biogen (BIIB), mille aktsia tõusis 19,6%. Biogen ja Jaapani ravimifirma Eisai teatasid, et nende Alzheimeri tõve raviv ravim näitas häid tulemusi ravimi väljatöötamise keskmise faasi katsetes.

Peale Biogeni olid suurimateks turuindeksi tõusu panustajateks tehnoloogiafirmad Apple, Microsoft ja Facebook, kelle aktsiad tõusid vastavalt 1,4%, 1,4% ning 2,4%.

Arvutimälude ja -kiipide tootja AMD aktsia tõusis 5,6% pärast seda, kui tema suure rivaali Micron Technology mõned tooted patendivaidluste tõttu Hiina kohtu poolt ajutiselt Hiinas müügikeelu alla sattusid . Microni aktsia, mis oli selle Hiina uudise mõju tõttu juba teisipäeval ligi 7% langenud, tõusis täna 0,7%. Micron teatas eile, et osade toodete müügikeeld Hiinas vähendab tema kvartalikäivet veidi üle 1% ning ta ei pea oma kvartali kasumiprognoosi muutma.