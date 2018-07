Suur ostupäev jooksutas Amazoni kokku

Äripäev 17. juuli 2018, 10:45

Amazoni müügiplatvorm jooksis oma tähtsaimal ostupäeval kokku.

Amazon on loonud müügi parandamiseks omaette püha – eile alanud ja 36 tundi kestva Prime Day – mil mitmeid tooteid pakutakse soodsamalt ja mil Amazon teeb meeletut käivet.

Sedapuhku algas Prime Day viperustega – Amazoni veebileht jooksis kokku. Washington Posti andmetel on tegu Amazoni ajaloo kõige rängema tehnilise rikkega. Kuigi see mõne tunni jooksul parandati, arvab GlobalData Retaili juht Neil Saunders, et see annab Amazonile tugeva löögi: “Pole kahtlustki, et see õõnestab müüki ja peletab mõned kliendid eemale.“

