Danske loobub Eestis pestud rahast, aktsia langeb

Danske Bank teatas täna, et loobub Eestis rahapesu teel teenitud kasumist.

Pank teatas, et annab kasumi ära juhul, kui saab kindlaks, kui laiaulatuslik rahapesu oli.

Pank on käivitanud rahapesu tarbeks uurimise, mille esimesi tulemusi on oodata septembris. Meedia on kirjutanud, et Danske Eestist käis läbi oluliselt suurem summa kahtlast raha kui esialgu arvatud. Nimetatud summa on kerkinud juba 7,1 miljardi euroni.

Taani majandusministri Rasmus Jarlovi sõnul alustab valitsus Danske Banki rahapesu asjus uut uurimist, et mõista, kui suurtest summadest jutt käib, ning plaanib selle konfiskeerida. „Väga oluline on teada saada, kui suurt kasumit on rahapesult teenitud,“ vahendas agentuur Bloomberg Taani majandusministri Rasmus Jarlovi sõnu. „Ilmselgelt pole see aktsepteeritav, et rahapesu kaudu teeniti suuri summasid ja see raha on endiselt Danske Bankis. See riivab nii minu kui ka kõigi teiste õiglustunnet,“ lisas ta.