Heineken loodab Hiinast suurt sõõmu

Hollandi õlletootja Heineken teatas, et ostab 3,1 miljardi dollari eest osaluse Hiina suurimas õlletootjas China Resources Beer Holdings.

Heineken ostab 40% ettevõttest. China Resources toodab Hiina popimat õlut Snow.

Hiina õlleturg on viimastel aastatel märkimisväärselt muutumas. Ühelt poolt on tegu maailma suurima õlleturuga, ent veelgi olulisem on, et kõrgemad palgad panevad inimesi vaatama kallimate ja välismaiste brändide poole. Samas muutuvad õlletootjate kasumid kasinamaks, sest lisaks kohalikele humalavee tootjatele tahavad turul sõõmu võtta ka suurtootjad, nagu Carlsberg ning Anheuser-Busch.

Heinekeni jaoks saab diil olema väga kasulik, kuivõrd China Resourcesi abiga saab Heineken hakata oma tooteid Hiina poelettidele viima. Heineken litsentsib oma brändi China Resourcesi juures ning ühtlasi saab China Resources võimaluse hakata oma tooteid müüma Heinekeni võrgustiku kaudu.