Kui palju on Tesla aktsia pärast IPOt tõusnud?

Tesla aktsia on vähem kui 10 aastaga pakkunud investoritele väga korralikku tootlust, kirjutab CNBC.

Tesla aktsia tõusis teisipäeval 387 dollarini, aga hakkas õhtu poole odavnema. Nimelt valmistas tegevjuht Elon Musk investoritele üllatuse – ta kirjutas Twitteris, et kaalub Tesla börsilt äraviimist. „Ma kaalun Tesla börsilt äraviimist siis, kui aktsiahind tõuseb 420 dollarini. Rahastus on meil olemas,“ kirjutas ta.

Tesla tuli börsile 2010. aastal ning praegu on ettevõtte turuväärtus 61 miljardit dollarit. Kui aktsia tõuseb 420 dollarini, siis on turuväärtus 71,6 miljardit.

Kui investor oleks oma raha 2010. aasta emissiooni käigus Tesla aktsiasse pannud, oleks investeering olnud väga tasuv. Tesla aktsia on praegu IPO hinnast rohkem kui 2000 protsenti kõrgemal. Emissiooni ajal oli hind 17 dollarit. See tähendab, et 1000 dollarine investeering oleks praegu väärt 22 327 dollarit, selgub CNBC arvutustest. Tegemist on 21kordse tõusuga. Tõsi, eelnev tõus ei tähenda, et see tulevikus ka jätkub.

Pärast esimest postitust kirjutas Musk, et võitleb aktsionäride huvide eest. Kui Tesla läheks börsilt ära, siis saaks investorid aktsiaid ikkagi spetsiaalse fondi abil alles hoida. Muidugi on võimalus müüa aktsiaid ka 420 dollari eest, lisas ta.