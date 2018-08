Buffett jätkas Apple’i ostmist

Investeerimisguru Warren Buffetti Berkshire Hathaway suurendas teises kvartalis oma osalust Apple’is, Goldman Sachsis, USA lennukompaniides ning farmaatsiafirmas.

Buffett on rääkinud Apple’ist kui suure potentsiaaliga ettevõttest juba aastaid. Berkshire on viimasel kahel aastal olnud aktiivne Apple’i aktsiate ostja, kusjuures ettevõttest on saanud Apple’i suuruselt teine aktsionär.

Berkshire’ile kuuluvate Apple’i aktsiate pakk suurenes 5%, suurpanga Goldman Sachsi oma 21%, lennufirmade Delta Airlinesi ja Southwesti oma vastavalt 18,8% ning 18,7%. Samuti hakkab silma farmaatsiakompanii Teva, mille aktsiate hulk suurenes eelmise kvartaliga võrreldes veel 6,7%. Teva puhul tasub märkida, et aasta esimeses kvartalis Berkshire suisa duubeldas aktsiate arvu.

„Kui Apple’it vaadata, siis ma usun, et see teenib peaaegu topelt nii palju kui kasumlikkuselt järgmine USA ettevõte,“ kiitis Buffett Apple’it, mille väärtus ületas hiljaaegu triljoni dollari künnise. Apple’i aktsia on tänavu tõusnud 23%.

Berkshire’i teiseks olulisemaks investeerimisvaldkonnaks on kujunenud pangandussektor. Berkshire suurendas Goldmani aktsiate arvu, kusjuures panga aktsia on tänavu 10% miinuses. Hiljuti teatas Goldman, et 12 aastat juhi kohal tegutsenud Lloyd Blankfein lahkub septembris ametikohalt. Goldmani hakkab Blankfeini järel vedama David Solomon. Esimest korda ostis Berkshire Goldmani aktsiaid 2008. aastal pärast Lehman Brothersi krahhi.

Teises kvartalis vähendas Berkshire osalust energiaettevõttes Phillips 66 veidi vähem kui neljandiku võrra, Wells Fargos 1%, USA telekomifirmas Charter Communicationsis 8,7%, lennufirmades American Airlines aga 2,8% ning United Continentalis 3,7% jagu.