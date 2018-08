Buffett: ostsin veidi Apple'it juurde

Miljardärist investor Warren Buffett teatas neljapäeval, et ostis „veidi“ Apple’i aktsiat juurde, vahendab MarketWatch.

Buffetti juhitud investeerimisfirma Berkshire Hathaway esitatud dokumentidest selgub, et ettevõte ostis teises kvartalis 12,4 miljonit Apple’i aktsiat. 30. juuni seisuga oli Berkshire’il seega kokku juba 252 miljonit aktsiat.

Apple’i aktsia on uudise peale kallinema hakanud – täna on aktsia tõusnud 2 protsenti, 227 dollarini.

Apple’ist sai augusti alguses esimene USA ettevõte, mis on ületanud triljoni dollari suuruse turuväärtuse. Praeguseks on õunafirma turuväärtus tõusnud juba 1,1 triljoni dollarini.

Buffett on reeglina vältinud tehnoloogia- ja internetisektorisse investeerimist. Viimasel ajal on ta aga meelt muutnud ning CNBC-le antud intervjuus nentis, et on hakanud Apple’i iPad tahvelarvuti suureks fänniks.

Wall Street Journal tõi välja, et Berkshire on pidevalt iPhone’ide tootja aktsiat juurde ostnud. 2017. aasta alguses otsustati oma osalust kahekordistada. Berkshire’i käes on praegu ligi 5 protsenti Apple’i aktsiatest.