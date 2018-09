Odav kroon pakub Rootsis palju võimalusi

Ainult tellijale

Viimase üheksa aasta odavaim Rootsi kroon on muutnud eurosid paigutavale investorile soodsaks paljud Stockholmis noteeritud aktsiad.

On aga ka selge, et krooni kurss ei jää lõpmatuseni laskuma: eeldatavalt juba aasta lõpus peaks langus tõusma hakkavate intressimäärade tõttu peatuma. Ja ka investorid tulevad USAst tagasi, õigemini ongi juba hakanud tulema – Rootsi riigipanga septembri statistika näitas välisinvesteeringute naasmist, seda just USA languse tõttu ja Rootsi krooni tõusu ootuses.

Vaadates samal ajal USA ja teiste arenenud riikide turgude tootlust, on selge, et eurosid või dollareid paigutavale investorile on raha teenimiseks palju paremaid kohti kui Stockholm, kust teenitud tulust pool kaob aina nõrgemasse krooni vahetuskurssi. See kehv perspektiiv on Stockholmist minema peletanud hulgaliselt investoreid. Seetõttu on ka paljude suurettevõtete aktsiahinnad praegu aasta algusega võrreldes soodsad, kohati 20–30% madalamad.

Kuue aastaga on Stockholmi börsi suurettevõtete indeks OMX Stockholm 30 kasvatanud väärtust 35%. Samal ajal aga on Rootsi kroon euro suhtes 20% odavnenud: 2012. aasta septembris sai ühe euro eest 8,5 Rootsi krooni, nüüd 10,5. See pole küll ajalooliselt madalaim tase – 2009. aasta likviidsuskriisi ajal käis krooni kurss korra ka 11,7 juures –, aga on siiski palju aastaid 9 ja 9,5 vahel kõikunud krooni jaoks päris madal vahetuskurss.

Seega tasub investoril – keda on USA turult võib-olla eemale hirmutanud galopeeriv dollari kurss ja taevasse kerkinud suhtlusvõrgustike aktsiate valuatsioonid – praegu vaadata ringi muu hulgas ka Stockholmis, et kas on võimalik veel kestva odava krooni ajal hankida soodsalt osalus mõnes perspektiivses ettevõttes.

Järjepidevad dividendid

Kuna Rootsi börsil noteeritud ettevõtteid iseloomustab üldiselt järjepidev dividendide maksmine, neid makstakse tihti isegi ettevõttele miinusega tulemuse toonud aastate järel, võib praegu õnnestuda soodsalt portfelli hankida mõni aktsia, mille dividendid Rootsi krooni kursi taastudes euroinvestori jaoks kenasti kasvama hakkavad, isegi kui aktsia väärtus ise ei suurene.

Stockholmi börsi üks eripära on ühe ettevõtte noteeritud eri klassi aktsiad. Kui investor just aktiivselt ettevõtte juhtimises osalema ei kavatse hakata, on mõistlik osta B- või C-klassi aktsiaid. Erinevus A-klassi aktsiatega on hääleõiguses: A-klassi aktsial on üks hääl ühe aktsia kohta, B- või C-klassil enamasti üks hääle kümne aktsia kohta. Dividendimäär on aga täpselt sama. Eri klasside aktsiate kohta tasub täpsemalt lugeda ettevõtte investorsuhete leheküljelt. Üldiselt saab vähendatud hääleõigusega aktsia A-klassi aktsiast osta mõne protsendi jagu odavamalt.

Teine eripära on huvide tihe põimumine. Näiteks investeerimisfirma Industrivärden osanikud on Handelsbankeni, SCA ja Essity pensionifondid, samal ajal kui Industrivärden on ka nende ettevõtete suuromanik. SEBi fondid on jälle Investor AB omanikud, kellele omakorda kuulub suur tükk SEBd.

Aktiivsed noteeritud suuromanikud

Kes Rootsi ettevõtetesse suurt süveneda ei viitsi, aga tahaks siiski enamat tavalisest fondiosakust, sel tasub vaadata just börsil noteeritud investeerimisfirmasid, kelle seas on kõige tuntumad juba nimetatud Industrivärden ja Investor. Nende kaudu on võimalik hankida osalus paljudes Rootsi tööstus- ja muudes ettevõtetes, võiks isegi öelda, et läbilõige edukamatest ja tuntumatest firmadest. Vastavalt on mõlema aktsiad suutnud pikas vaates lüüa ka börsiindeksit, lisaks makstakse regulaarselt dividende.

Praegu on valuatsioon parem Industrivärdenil. Profiil on neil mõneti erinev – Industrivärden ostab ja hoiab ainult börsil noteeritud suurettevõtete osalusi, Investor on veidi seikluslikum: talle kuulub ka selline grupp nagu Patricia Industries, kuhu on kogutud hulk suure tulevikupotentsiaaliga ettevõtteid, peaasjalikult meditsiiniteenuste valdkonnas (tuntum neist ehk meditsiini- ja hügieenitarvete valmistaja Mölnlycke). Industrivärden on tihedalt seotud kunagise eduka ehitusärimehe Lars Erik Lungbergi suguvõsa ja Handelsbankeni grupiga, Investor AB on taas Wallenbergide pere kontrolli all.

Investeerimisfirmad on ise aktiivsed investorid, osalevad tõsiselt oma portfellis olevate ettevõtete juhtimises ja on nende headest tulemustest väga huvitatud. Seega jääb väikeinvestoril nende kaudu Rootsi investeerides ära ka see mure, et kas tööstuste juhtkonnad ikka piisavalt pingutavad.

Palju soodsaid ettevõtteid

Stockholmi börsi suurettevõtete nimekirja sirvides jäävad silma masinatootja Atlas Copco ja autode turvavarustuse valmistaja Autolivi aktsiate suured kukkumised aasta algusega võrreldes. Suuri õnnetusi pole kummagiga siiski juhtunud. Ettevõtetest on lihtsalt eraldunud ja iseseisvunud peategevusalast erinevad üksused – Autolivist elektroonikatööstus Veoneer ja Atlas Copcost kaevandusmasinate tööstus Epiroc – ning vastav kahanemine vara väärtuses kajastub ka aktsia hinnas. Rootsi kombe kohaselt noteeriti nii Veoneer kui ka Epiroc kohe börsil.

Aasta alguse hinnatasemega võrreldes on vähemalt viiendiku võrra odavamad ka selliste pika kasumliku tegutsemise ajalooga ettevõtted nagu kodumasinatootja Electrolux, metallitööstus Boliden, kaubanduskett ICA, energiafirma Norsk Hydro, ehitusettevõte NCC, automüüja Bilia, metsatööstus BillerudKorsnäs ja paljud teised.

Heade dividendimaksjatena tuntud telekomide (Tele 2, Telia) aktsiad pole küll aasta algusega võrreldes palju kaotanud, aga on oma ajalooliste tippudega võrreldes niigi soodsad. Samuti häid dividende maksvad pangad (Swedbank, SEB, Handelsbanken, Nordea) kauplevad küll üsna kõrgel tasemel ajaloolisi aktsiagraafikuid vaadates, kuid aktsia hinna ja tulu suhet (P/E) uurides on siiski soodsad – P/E on enamikul vahemikus 10–12.

Tähelepanu: aastavahetusel tuleb soodsale kroonile lõpp!

Nii nagu Euroopa Keskpank, on ka Rootsi keskpank Riksbank ajanud seni madalate intressimäärade poliitikat. See on omakorda hoidnud Rootsi krooni teiste valuutade suhtes aina nõrgeneval kursil.

Nõrk kroon on tublisti edendanud Rootsi ettevõtete eksporti. Et nafta kasvavast hinnast tõugatuna on inflatsioon püsinud Rootsis Riksbanki 2% sihtmärgi lähedal, pole Rootsi riigipankurid näinud mingit põhjust oma poliitikat muuta.

Analüütikud ja investorid on oodanud Riksbankilt krooni tugevdavaid samme aga juba ammu. G10 valuutadest – kümme maailma enimkaubeldud valuutat – on Rootsi kroon konkurentsitult kõige nõrgem. Nii ennustasid Bloombergi küsitletud valuutaspetsialistid üle maailma augusti alguses, et Rootsi kroon tugevneb aasta lõpuks USA dollari suhtes enim. Esialgu läks aga vastupidi – Rootsi krooni kurss kukkus nii euro kui ka dollari suhtes septembriks veelgi.

Eelmisel nädalal teatas Riksbank, et ei kavatse oktoobris intressimäärasid veel liigutada. Ilmselgelt ei taha riigipank teha ühtki sammu enne, kui saavad mööda nädalavahetusel toimunud valimised. Küll aga teatasid keskpankurid, et kavatsevad nii detsembris kui ka veebruaris intressimäärasid ikkagi tõsta, kummalgi korral 0,25 protsendipunkti võrra. See tooks praegu 0,5% juures oleva baasintressi nulli ning keeraks ühtlasi ka krooni kursil lõpuks noka ülespoole.

Investorile: valik Rootsi ettevõtteid

Industrivärden AB

Sümbol: INDU

2017 RoE: 17,5

2017 P/E: 4,4

Industrivärden (eesti keeles Tööstusväärtused) on Rootsi investeerimisettevõte, mis investeerib, nagu nimigi vihjab, peamiselt Rootsi tööstusesse. Industrivärdeni aktsia on hea võimalus saada ühe hoobiga korralik esindatus peamistes Rootsi tööstusharudes, sest ettevõttele kuuluvad suured aktsiapakid mitmes tuntud tööstusettevõttes. Esindatud on ehitusmasinad ja veoautod (Volvo), sideseadmed (Ericsson), WC-paber ja muud hügieenitooted (Essity), mets (SCA), metall (SSAB) ning masinad (Sandvik). Lisaks kuuluvad ettevõttele suurosalused ehitusettevõttes Skanska, kaubandusketis ICA ja Handelsbankenis.

Industrivärden sai alguse 1930. aastate alguse ülemaailmses majanduskriisis, millest ei jäänud puutumata ka Rootsi. Handelsbanken asutas ettevõtte börsilt põhjahindadega kokku ostetud ettevõtete kontrollpakkide hoidmiseks. Börsile on Industrivärden truuks jäänudki: ka kõik sellele kuuluvad aktsiad on börsil noteeritud, börsiväliseid investeeringuid ei otsita.

Industrivärden on aktiivne investor: ta soovib aktiivselt kaasa lüüa ettevõtte tegemistes, taotleb vähemalt 10% osalust ja kohta direktorite nõukogus. Varem hoiti konservatiivset joont ja kasutati laenukapitali vähe, kuid 2007. aastal tuli riskikapitalisti Christer Gardelli plaanide blokeerimiseks Volvos võtta suuri laene, mis koos aasta hiljem järgnenud krediidikriisiga põhjustas suure kukkumise nii ettevõtte vara kui ka aktsia hinnas.

Ettevõtte suuromanike hulka kuulub hulk pensionifonde, peamiselt Handelsbankeni omi, Lundbergide suguvõsa investeerimisettevõte L E Lundbergföretagen ning Handelsbankeni kahe legendaarse juhi Jan Wallanderi ja Tom Hedeliuse nime kandev fond, mis finantseerib majandusalast haridust.

Industrivärden kaupleb praegu 196 Rootsi krooni tasemel, 15% allpool aastavahetuse kõrgtasemest. Selle kolme kvartaliga on Rootsi kroon euro suhtes odavnenud ligi 7%, nii et euroinvestorile on Industrivärdeni aktsia praegu aastavahetusega võrreldes oma 20% odavam.

Industrivärden on järjepidev dividendimaksja: viimati jäeti investorid dividendideta aastal 1986, ehk üle 30 aasta tagasi. Dividende maksti isegi miinusesse jäänud aastal 2011.

Elektrolux - laia haardega kodumasinatootja

AB Electrolux

Sümbol: ELUX

2017 RoE: 30,0

2017 P/E: 15,6

Tänapäevane kodumasinatootja Electrolux on sündinud mitme firma liitumise tulemusel. Neist varaseim oli 1910. aastal asutatud Elektromekaniska AB, mis kaks aastat pärast asutamist pani püsti Rootsi esimese tolmuimejate tehase. Aja jooksul on Electrolux endaga liitnud hulgaliselt ettevõtteid ja kokku kahmanud mitu tuntud kaubamärki, näiteks Zanussi, AEG ja Westinghouse. Aastatel 1978 kuni 2006 kuulus Electroluxi gruppi ka Husqvarna.

Electroluxi Euroopa turu tootmisbaas asub Ida-Euroopas: tolmuimeja- ja külmkapitehased on Ungaris Jaszberenys ja Nyiregyhazas ning pesumasinatehas Poolas Zarowis. Seega on ettevõte mõnevõrra avatud valuutariskile, kuid väga suur probleem see pole, sest näiteks Ungari forint on euro suhtes samuti kümne aasta madalaimal tasemel.

Electroluxi aktsia kaupleb 212 Rootsi krooni juures. Eurodega arveldavale investorile on praegu seis pea sama, mis 2014. aasta alguses, kui aktsia maksis 177 Rootsi krooni, aga ühe euro eest sai vaid 8,8 krooni. Kuid vahepeal on aktsia hind käinud ka 300 krooni juures.

Aktsia hinna langemist praegusele tasemele on takka tõuganud kaks ettevõttele ebameeldivat sündmust Prantsusmaal. Esiteks jäi Electrolux vahele kodumasinatööstuste kartelli osalisena ja on tõenäolise trahvi maksmiseks pannud kõrvale 564 miljonit Rootsi krooni ning teiseks leidis Prantsuse kohus Electroluxi Prantsuse filiaali olevat osalise pankrotiprotsessis, mis tähendab firmale 254 miljoni krooni suurust miinust. Need kaks eraldist viisid minema pool teise kvartali tulust, kuid on iseloomult ühekordsed ja neid arvestamata on ettevõtte tulemused eelmise aastaga võrreldes paranenud.

Praeguse hinnataseme juures on Morningstari arvutuste kohaselt tulevase aasta hinna/tulu suhe 10,5. Electrolux on üsna järjepidev dividendimaksja, viimastel kümnenditel on vahele jäänud vaid aastad 2009 ja 2001.

Electroluxi suurim investor on Investor AB, mis on Wallenbergi perekonna kontrolli all olev investeerimisettevõte ja ise ka Stockholmi börsil noteeritud. Järgnevad Blackrock, Alecta pensionikindlustus ja Swedbank Roburi fondid.

Boliden – kullakaevurist ümbertöötlejaks

Boliden AB

Sümbol: BOL

2017 RoE: 21,3

2017 P/E: 11,9

Kaevandus- ja metallisulatusettevõte Boliden on saanud oma nime Bolideni kaevanduse järgi Põhja-Rootsis, mis omakorda sai nime sellise nime trükivea tõttu 20. sajandi alguse Rootsi sõjaväekaardil – koha nimi oli tegelikult Bjurliden. Boliden oli eelmise sajandi algupoolel Euroopa efektiivseim kullakaevandus, andes tonnist maagist 15 grammi kulda.

Tänapäeval kuuluvad Bolideni kontserni Euroopa suurim tsingikaevandus Taras Iirimaal, üks Euroopa suuremaid vasekaevandusi Aitikis Rootsis, ning vase- ja niklikaevandused Soomes. Lisaks on kontserni koosseisus viis sulatustehast, nende seas Outokumpult ostetud üks maailma suurimaid tsingirikastustehaseid Kokkolas Soomes, vaserikastustehas Rönnskäris Norras ja pliivabrik Bergsöes Rootsis.

Just viimased kaks tehast on kõige huvitavamad. Nimelt laiendas Boliden kuus aastat tagasi Rönnskäri tehast ning see on praegu Euroopa suurim ja tulusaim elektroonika ümbersulatustehas, mis on arusaadavalt aina kasvav tööstusharu. Bergsöe sulatab aga akudest välja pliid, olles üks neljast suurest selletaolisest käitisest Euroopas. Nii et kaevandusfirmast hakkab pisitasa saama hoopis ümbertöötleja.

Bolideni aktsia tegi oma tipu mais 319 Rootsi krooni juures ning on sealt alates langenud, kaubeldes praegu 230 krooni juures, ehk 28% madalamal. Praegu tundub aktsiate ostmine langeva noa püüdmisena, sestap on mõistlik ära oodata mõni tehniline pöördemoment. Bolideni aktsia hinna/tulu suhe on igatahes aktraktiivne.

Ettevõtte suuremad investorid on Blackrocki, Swedbank Roburi, Norges Banki ja SEB fondid. Viimased kümme aastat on makstud ka korralikult dividende.