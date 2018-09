Ainult tellijale

Ainult tellijale

Eesti kasiinofirma Olympic Entertainment Groupi väikeaktsionärid andsid täna uutele suuromanikele kahetunnise lahingu.

Aktsionäride üldkoosolekul on rohkem põnevust kui mõne teise ettevõtte koosolekutel kümnendi peale kokku. Lisaks aktsionäridele on esindatud Novalpina juht Stefan Kowski, kohal on advokaat Saksamaalt, tuliselt väikeaktsionäride eest võitleva Trigon Asset Managementi partner Mehis Raud ning Trigoni esindaja, advokaat Hannes Vallikivi.

Koosolek algab kohe segadusega. “Kas koosolekut filmitakse ilma osalejate nõusolekuta?” küsib Hannes Vallikivi, kui näeb seina ääres seisvat kaamerat. Koosoleku juhid otsustavad kaamerat mõne meetri jagu liigutada, kuid siis tõuseb püsti üks enamusaktsionäri esindaja, kes uurib omakorda Vallikivi käes oleva diktofoni kohta. “Mis toimub? Kas sa oled salateenistus?”

Koosolek peatatakse jupiks ajaks ja kogu seltskond läheb ukse taha olukorda klaarima. Otsustatakse, et Vallikivi lindistada ei tohi, aga OEG tehtav videolindistus saadetakse kõikidele osapooltele.

Goldman Sachs versus JPMorgan

Vahepeal areneb kohalviibijate seas elav vestlus. On aktsionäre, kes protsessivad põhimõtte pärast ja on neid, kes on veel aktsias sees, sest “tahavad näha, kuidas asi kujuneb”. Põnev on, sest OEGga võitleva Trigoni taga on Joakim Helenius, vana Goldman Sachsi kasvandik, Novalpina partner Stefan Kowski on aga JPMorgani hunt. Nii on jõud üsna võrdsed, sest mõlemad pooled tunnevad mängureegleid.

Päevakord on ülilühike ja otsustusprotsess ei võta minutitki, kuid enne, kui asjani jõutakse, läheb tublisti aega. Kõigepealt teeb Odyssey Europe ASi juhatuse liige ja üks Novalpina juhtfiguure Stefan Kowski ettekande selle kohta, miks Olympicut ühendatakse. Tema sõnul on praegu grupil Eestis kolm ettevõtet – OEG, Olympic Casino ja Odyssey ning kolme pole väikeses riigis pidada tarvis.

Mis puutub uude ülevõtuhinda (1,4 eurot), siis tutvustab Kowski ülipõhjalikult diskonteeritud rahavoogude meetodit, millega ettevõtte õiglane väärtus arvutati. Juuli lõpu seisuga oli ettevõtte väärtus selle järgi 212 miljonit eurot. Kui see aktsiate arvuga jagada, saabki 1,4 eurot.

Ja siis läheb lahti: Hannes Vallikivi ja Mehis Raud tahavad, et vastataks varem kirjalikult saadetud küsimustele. Koosoleku juhatus tahab teada, kas need saadeti ka põhiaktsionäride esindajale, kuid Vallikivi rõhutab, et otse suheldakse OEGga, mitte Novalpinaga. Stefan Kowski ütleb, et sai küsimused tund aega enne koosolekut ja eesti keeles, nii et vastab ainult lihtsamatele neist. Vallikivi aga ütleb, et kui koosolek on eesti keeles ja suhtlus käib eesti keeles, siis võis eeldada, et ka küsimusi võis eesti keeles esitada.