Alibaba aitab venelastel rohkem e-šopata

Äripäev 11. september 2018, 15:32

Hiina e-kaubanduse gigant Alibaba sõlmib Venemaa riigifondi, telekomiettevõtte MegaFoni ning internetifirma Mail.Ru Groupiga lepingu, mille alusel hakatakse investeerima Alibaba Venemaa ärisse AliExpress Russia.

Tehingust teatati täna majandusfoorumil Eastern Economic Forum. Pole teada, kui palju raha osapooled projekti panustavad.

Kui leping allkirjastatud saab, omab Alibaba Aliexpress Russiat 48% ulatuses, MegaFoni ja Mail.Ru Groupi osalused jäävad 24% ja 15% juurde. Venemaa riigifondi osaluse suuruseks jääb 13%.

Selgub, et e-kaubandusel on Venemaal kasvamiseks väga palju ruumi. ECommerce Europe on hinnanud, et 2016. aastal poodles üksnes 20% venelastest internetis. E-kaubanduse maht jäi 2015. aastal aga 20,5 miljardi euro juurde.