Keskpanga intressitõus pani liiri järsult tugevnema

Türgi Keskpank tõstis täna baasintressimäära 24 protsendini, mille peale kallines liir rohkem kui 5 protsenti, vahendab CNBC.

Kokku tõstis keskpank intresse 625 baaspunkti võrra, turud ootasid 300-400 baaspunkti suurust intressitõusu. Vahetult enne otsust oli türgi liir dollarisse langenud ligi 3 protsenti. Nüüd on liir dollari suhtes 2,3 protsendiga plussis – ühe dollari eest saab 6,19 liiri.

Intressitõus tuleb ala, mil keskpank plaanib rahapoliitikat tunduvalt karmistada, mille eesmärk on hinnad stabiliseerida. „Kui vaja, siis karmistame rahapoliitikat veelgi,“ ütles keskpank oma avalduses.

Türgi varade jaoks on viimased kuud olnud väga heitlikud. Üldiselt on erinevate varade hinnad järsult langenud, sest investorid kardavad poliitilise ja majandusliku ebakindluse pärast, mis on suuresti põhjustatud president Recep Erdogani tegevusest. Liir on dollarisse odavnenud aasta algusest 40 protsenti ning see on tekitanud riigile palju probleeme.

„Keskpanga poolt oli tegemist õige otsusega,“ kommenteeris investeerimisfirma Bluebay Asset Managementi arenevate turgude strateeg Timothy Ash. „Türklased andsid omale võimaluse liiri vee peal hoida ning turgude usaldus uuesti võita. Nad saavad hakkama ilma IMFi ja kapitalikontrolli abita.“