Krüptomaailm – 1000kordset kasvu enam ei tule, plahvatus aga küll

Kaspar Allik 21. september 2018, 06:00

Lahendus, millele veel probleemi leitud pole – kõlab üks krüptovarade iseloomustus. Kuid hoolimata drastiliselt langenud hinnast jätkub taustal töö tehnoloogia kallal ning selle integreerimine äriprotsessidesse.

Võimalust, et tuleb järgmine 1000kordne kasv, ei ole. Vitalik Buterin Ethereumi kaaslooja

Plahvatuslik areng jätkub

Endiselt ollakse lootusrikkad, kuid rohkem just tehnoloogia, mitte hinna suhtes. „Edasise kukkumise hirmu vähendab kõigepealt teadmine, et tagatubades käib meeletu tehniline töö enamiku krüptorahade platvormidega,“ kirjutas krüptoliidu juht Asse Sauga. Tema sõnul töötavad arendajad, analüütikud ja teadlased krüptovarade võrkude, rakenduste ja tugisüsteemide loomise kallal. “On vaid aja küsimus, millal saame tunnistada uusi vingeid rakendusi ning kiiruse ja mahurekordeid.“

Üks olulisemaid uuendusi on Sauga sõnul Lightning Network, mis lubab saata krüptoraha plokiahelateüleselt, seda hetkega ja olematu teenustasuga. „Praktikas tähendab see seda, et saan 1 bitcoini saata hetkega Eestist Shanghaisse nii, et Shanghais maandub väärtus kohalikus aktsepteeritavas varas.“

„Kui võrdleme summasid, mis on investeeritud ühisrahastuses blockchain'i projektidesse, on tegemist päris üüratu kasvuga,“ kommenteeris Black Insurance'i äriarenduse juht Liina Laas-Billson. „2016. aastal investeeriti kokku ligi ligi 1 miljard USA dollarit, 2017. aastal 6 miljardit, 2018 kuni tänaseni 20 miljardit. Vaatamata sellele, et nii spekulandid kui ka investorid räägivad, et see aasta on pea võimatu ICO kaudu raha tõsta.“

„Mina tegelen praegu projektiga Black Insurance, mis pöörab kindlustusmaailma pea peale,“ ütles Laas-Billson. Plokiahela tehnoloogia aitab neil kulusid vähendada ning hoiduda tühjast paberimajandusest. „Küsimus, mida kuulen ilmselt kõige sagedamini on – miks selle jaoks blockchain'i vaja on? Kas ei saaks kasutada tavalist andmebaasi? Mina küsiksin omalt poolt vastu, et miks oli meil vaja autot? Hobune ju toimis. Miks on vaja luua digiriiki? Paberile saab ju ka kirjutada.“

Tippu jõuavad projektid, kes on kõvasti vaeva näinud ja millel on tugev tiim, ütles Laas-Billson. “Eks satub sinna ka neid halbu õunu, aga üldpilt on minu silmis see, et seda rongi me enam ei peata, ükskõik kui palju karjutakse, et krüpto on surnud.“