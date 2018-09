AMD aktsia hakkas uuesti tõusma

Advanced Micro Devicesi aktsia murdis viis päeva kestnud languse ning kallines eile 5 protsenti, sest RBC Capital Marketsi analüütik andis aktsiale positiivse hinnangu, vahendab MarketWatch.

RBC analüütik Mich Steves näeb, et AMD aktsial on veel ruumi tõusta – ettevõte peaks suutma serverite äri turuosa kasvatada ning mängutoodete nõudluse kasvu enda kasuks pöörata. Steves andis eile AMD aktsiale ostusoovituse ja seadis hinnasihi 40 dollarile.

Ettevõttel on serverite äri kulgenud üle kivide ja kändude ning Inteliga pole suudetud sammu pidada. Nüüd on aga Intelil tekkinud probleeme ning AMD püüab seda enda kasuks ära kasutada. Steves prognoosib, et kiibitootja suudab oma turuosa tõsta lõpuks 20 protsendini.

„Praegust kvartalit vaadates on AMD turuosa serverite äris jätkuvalt 1-2 protsendi juures. See võib tunduda väike, aga vaadake, kuidas kasvas Nvidia andmekeskuste äri 2016. aastal,“ kirjutas ta.

Steves on optimistlik ka AMD mängude äri suhtes, kuigi ta möönis, et Nvidia jätkab sellel turul domineerimist. Ta usub, et edaspidi lõikavad segmendi kasvust kasu mõlemad firmad.

AMD aktsia on viimase 12 kuu jooksul kallinenud 145 protsenti. S&P 500 indeks on sama ajaga lisanud 17 protsenti ja PHLX pooljuhtide indeks (SOX) 21 protsenti.