Föderaalreservi juht pehmendas tooni

USA Föderaalreservi esimees Jerome Powell Foto: EPA

Kolmapäeval pälvis börside tähelepanu USA keskpanga esimehe Jerome Powelli kõne, milles too kasutas intressimäärade kirjeldamisel mõõdukamat fraasi kui varem.

"Intressimäärad on ajaloolise taseme järgi ikka veel madalad ning need püsivad paljude mõõdikute järgi otsustades neutraalse taseme lähedal," leidis Powell New Yorgis toimunud esinemisel. Sõnastus on märkimisväärne, sest alles oktoobri alguses teatas esimees, et määrad on "neutraalsest tasemest tõenäoliselt kaugel".

Toonimuutus võib anda märku Föderaalreservi senise jõulise rahanduspoliitilise kava muutumisest ning andis seetõttu kolmapäeval ohtralt hoogu USA aktsiaindeksitele. Nii Nasdaq Composite kui S&P 500 hüppasid Powelli kõne ajal üle 1% kõrgemale. Oktoobri alguses avaldasid keskpanga signaalid börsidele just vastupidist mõju, kuna vaatlejate hinnangul tõmbavad intressimäärade kiire tõus piiri ettevõtete kasumite rekordilisele kasvule.