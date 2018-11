Hiina tehnoloogiafirma Huawei teatas, et tänavu peaks nende käive ületama 100 miljardi dollari piiri. Foto: EPA

Huawei: meie käive jõuab tänavu 100 miljardi dollarini

Huawei käive ületab sel aastal esimest korda 100 miljardi dollari taseme, ütles üks ettevõtte juhtidest neljapäeval, vahendab CNBC.

Huawei juhatuse liige Erix Xu ütles, et ettevõte kasvab oodatust kiiremini. „Meil ei teki 100 miljardi dollari piiri ületamisega probleeme,“ nentis ta. Xu ei täpsustanud, milliste üksuste käive on viimasel ajal kiiremini kasvama hakanud.

Huawei käive ulatus selle aasta esimese kuue kuu jooksul 325,7 miljardi jüaanini (49 miljardi dollarini). Terve eelmise aasta käive oli Huaweil 92,5 miljardit dollarit.

Selle aasta kasvu on vedanud erinevad ärid, eriti hästi on läinud eratarbijatele suunatud divisjonidel. Huawei on maailma suuruselt teine nutitelefonide tootja. Nende ees on Samsung ning kolmandal kohal on Apple.