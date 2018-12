Aktsiaturgudel toimus teisipäeval enam kui kuu suurim langus. Foto: EPA

Ekspert: 80 protsenti tehingutest teevad masinad

80 protsenti USA aktsiaturgude liikumisest põhjustavad masinad, ütles fondihaldur Guy De Blonay CNBC-le.

Nähtus, mida tuntakse ka algoritm-kauplemise nime all, viitab turgudel masinate tehtud tehingutele, mille aluseks olevate matemaatiliste mudelite alusel võetakse väga kiiresti vastu kas ostu- või müügiotsus.

Paljude arvates on 2018. aastal toimunud suuremate languste põhjuseks just masinad, sest need reageerivad uuele infole kohe. Masinad ei seedi infot nagu inimesed.

„80 protsenti USA päevasest kauplemismahust on tehtud masinate poolt. See tähendab, et börsifirmade tulemused ja prognoosid mõjutavad turge vähem. Lühiajalised liikumised toimuvad väga spetsiifiliste andmete tõttu, mida avaldatakse iga päev. See tekitab müra,“ ütles investeerimisfirma Jupiter Asset Managementi fondihaldur Guy De Blonay.

2017. aastal avaldas JPMorgan, et ise valikuid tegevad kauplejad moodustavad kauplemismahust vaid 10 protsenti.

USA aktsiaturud langesid teisipäeval viimase kuu kiireimas tempos, sest investorid muretsevad võlakirjaturul toimuva ja kaubandussõja pärast. Mõned analüütikud usuvad, et müügilaine oli niivõrd sügav just masinate tõttu. Need on programmeeritud nii, et müüma hakatakse ajal, mil tulevikus on kaotuste tõenäosus kasvanud.