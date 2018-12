Apple plaanib järgmise viie aasta jooksul luua juurde 20 000 töökohta. Foto: EPA

Apple ehitab linnaku, kuhu mahub Viljandi jagu inimesi

Apple investeerib uude Texasesse rajatavasse töötajate linnakusse miljard dollarit, teatas ettevõte neljapäeval.

133 aakri suurune linnak rajatakse Austini linna ning esialgu asub sinna elama 5000 töötajat. Kokku on sinna võimalik mahutada aga 15 000 töötajat. Uus linnak saab olema Apple’i Austini rajatistest vähem kui ühe miili kaugusel.

Õunafirma lisas, et laienemise järel saab ettevõttest Austinis suurim tööandja. “Apple’il on hea meel tuua USA eri paikadesse uusi investeeringuid, töökohti ja võimalusi,” ütles Tim Cook oma avalduses.

Apple avaldas ka plaani, mille kohaselt luuakse Seattle’is, San Diegos ja Culver Citys uued asutused, kus saab tööd üle 1000 inimese.

2018. aastal on Apple juurde loonud 6000 töökohta, 2023. aastaks plaanitakse kokku luua 20 000 töökohta. Järgmise viie aasta jooksul investeeritakse USA andmekeskustesse 10 miljardit dollarit.

Apple’i aktsia on viimasel ajal olnud surve all, sest investorid kardavad, et uute iPhone’ide nõudlus on jahtumas. Lisaks on ettevõttele kehvasti mõjunud tariifisõda.