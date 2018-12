Teslale prognoositakse korralikku langust

Nii Morgan Stanley kui ka Goldman Sachs avaldasid sellel nädalal Tesla kohta analüüsi – mõlema investeerimispanga analüütikud usuvad, et elektriautode tootja aktsia odavneb tublisti.

Investeerimispangad Goldman Sachs ja Morgan Stanley on Tesla aktsia hinnasihiks seadnud vastavalt 225 ja 291 dollarit. Foto: EPA

Tesla aktsial on viimasel ajal hästi läinud, sest Model 3 tootmine edeneb, nõudlus on tugev ning Ameerika Ühendriikide valitsus soosib elektriautode ostmist. See olukord ei kesta aga kaua, kirjutasid Goldman Sachsi analüütikud eesotsas David Tamberrinoga.