Tesla Model 3 hinnad langesid jälle. Foto: AFP

Tesla alandas Model 3 hinda

Elektriautode tootja Tesla teatas, et kärpis järjekordselt Model 3 hinda, vahendab CNN Money.

Tesla kõige odavama auto hinda langetati 1100 dollari võrra ning hinnad algavad nüüd 42 900 dollarist. 2016. aastal, mil Model 3 avalikkuse ette toodi, lubas Musk, et auto hinnaks saab 35 000 dollarit. Ettevõte loodab järk-järgult hinda edasi langetada.

“Me teeme kõik, et selleni jõuda. See lihvimine on väga raske,” kirjutas Musk Twitteris.

See on teine kord, mil Tesla on viimastel nädalatel hindu alandanud. Aasta alguses teatas ettevõte, et langetab kõigi mudelite hinda 2000 dollari võrra, sest valitsus vähendas elektriautode tulumaksusoodustust ning Tesla tahtis selle mõju leevendada. Jaanuaris vähenes maksusoodustus 7500 dollarilt 3750 dollarile. Juulis väheneb see veel poole võrra.

Tesla teatas hiljuti ka üle 3000 töötaja koondamisest, mille eesmärk on kulusid kokku tõmmata.