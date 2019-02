Kas aeg on nutitelefonist loobuda?

Nutitelefonist võib olla vähem kasu kui kahju. Foto: Shutterstock Jaga pilti:

Nutitelefonist loobumine on hea otsus ning sinu produktiivsus sellest ei lange, kirjutab rahablogija Jessica Stillman portaalis Inc.com.

Paljud mõjukad inimesed, seal hulgas Bill Gates, on avaldanud muret tehnoloogiaga seotud sõltuvuste üle. Me oleme oma seadmetega nii palju seotud ning täpselt ei teata, mida see meie ajuga pikaajaliselt teeb.