Saudid: sisepõlemismootor ei kao kuhugile

Saudi Aramco. Foto: Reuters

Maailma suurim energiafirma ütleb, et elektriautod pole valmis traditsioonilist sisepõlemismootorit transpordisektoris veel asendama, vahendab CNBC.

Transporditööstus moodustas mullu naftanõudlusest enam kui poole. Morgan Stanley prognoosib, et 2025. aastaks tõuseb globaalne elektriautode arv 36 miljonini. IHS Markiti analüüsist selgub, et 2040. aastaks on 30 protsenti müüdud autodest elektrilised.

Bensiini- ja diiselautode väljavahetamine on tekitanud spekulatsioone, et nõudlus nafta järele võib järsult taanduma hakata.

Saudi Araabia suurima naftafirma Saudi Aramco tehnoloogiajuht Ahmad Al Khowaiter ütles Genfi autošoul, et elektriautod niipea bensiini- ja diiselautosid asendama ei hakka.

“Prognoosijate konsensus on selline, et sisepõlemismootor ei kao järgnevate kümnendite jooksul kuhugile,” seletas ta. “Me arvame, et sajandi keskpaigaks on 90 protsenti autodest jätkuvalt sisepõlemismootoriga.”

Al Khowaiter ütleb, et Saudi Aramco üheks eesmärgiks on vähendada bensiini- ja diiselautode emissioone. Keskpikas perspektiivis on see saaste vähendamiseks tema arvates parim variant.

“See on meie vastutus. Peame autotootjatega koostööd tegema,” nentis ta.