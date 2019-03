Nokia nõustus koondama lubatust vähem töötajaid

Nokia peakorter Espoos Foto: EPA

Võrguseadmete valmistaja Nokia andis teada, et ettevõtte tänavune koondamiskava osutub väiksemaks kui jaanuaris lubatud, kirjutab Helsingin Sanomat.

Soome ametiühingutega peetud läbirääkimiste tulemusel otsustas Nokia kaotada varem avalikustatud 350 asemel peagi 280 töökohta, käivitades sellega oktoobris välja kuulutatud kärpekava, mille eesmärk on vähendada kulusid 2020. aastaks 700 miljoni euro võrra.

"Kulude pidev jälgimine on meie valdkonnas väga oluline ning kavandatud muudatused tagavad Nokia pikaajalise konkurentsivõime. Sellised otsused pole kerged ning me anname endast parima, et töötajaid koondamisperioodil toetada," selgitas Nokia Soome äritegevuse juht Tommi Uitto jaanuaris. Ettevõte pakub ametikoha kaotanud inimestele abi Nokias või mõnes muus firma töö leidmisel või näiteks ka ettevõtlusega alustamisel.

Jõuliselt 5G-tehnoloogia turule murdev Nokia vähendab töökohti ka teistes tegevusriikides: Prantsusmaal koondab ettevõte näiteks 460 kohta. Kokku tegutseb Nokia kontsernis praegu umbes 100 000 inimest üle maailma, neist 6000 Soomes.

Nokia Helsingi börsil kaubeldav aktsia odavnes neljapäeval umbes 0,2%. 25. oktoobril välja kuulutatud kärpeplaanist alates on väärtpaber kerkinud ligikaudu 13%.