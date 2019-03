Majanduse väljavaated vähendasid nafta hinda

Naftapump Texase osariigis Foto: EPA

Reedel nõrgestasid nafta hinda nii Euroopast kui USAst saabunud majandussignaalid ja Ühendriikide aina kasvavad tootmismahud.

Brenti toornafta kaotas kauplemispäeva jooksul 2 dollarit ehk 3% väärtusest ning jõudis 64,3 dollarini barreli kohta. USA naftaindeks West Texas Intermediate (WTI) odavnes New Yorgi toorainebörsil 1,92 dollarit ehk umbes 3,4%, vajudes seeläbi 54,74 dollari tasemele.

Euroopa Keskpanga neljapäevasest avaldusest alates tekitab maailma väärtpaberi- ja tooraineturgudel meelehärmi piirkonna märkimisväärselt vähenenud kasvuprognoos, mis seab kahtluse alla ka naftanõudluse jätkumise tänavu ja lähiaastatel. Reedel toetas langusnarratiivi ka USA tööstatistika, mis andis aimu Ühendriikide tööturu senise tubli kasvu võimalikust katkemisest: veebruaris loodi riigis kõigest 20 tuhat töökohta - 160 tuhat vähem kui analüütikud olid oodanud.

Erinevalt varasematest aastatest ei pruugi nafta hinna turgutamiseks piisata OPECi liikmesriikide veetavatest tootmiskärbetest, kuna turu juhthoova on enda kätte haaranud USA. 2018. aastaga algusega võrreldes on USA pumpamismaht suurenenud 2 miljoni barreli võrra ja ulatub nüüd rekordilise 12,1 miljoni barrelini päevas. Tähtsat rolli mängivad siinjuures Texase ja New Mexico kildanaftaväljad, kus tegutsevad tugevalt just sektori liidrid Exxon Mobil ja Chevron.

Ühtlasi on paisunud ka USA naftaeksport: veebruaris jõudis teistesse riikidesse päevas 3,6 miljoni barrelit Ühendriikide musta kulda. USA eksport on seega isegi suurem kui OPECi liikmete Araabia Ühendemiraatide, Kuveidi ja Iraani tootmismahud.