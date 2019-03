Tehnoloogiasektor endiselt löögi all

Mastercardi aktsia on Morgan Stanley hinnangul praegu hea investeering. Foto: Reuters

Tehnoloogiasektori jaoks oli eelmise aasta lõpus toimunud aktsiaturgude langus eriti ränk. Kui turgude tõus raugeb, võib sektoril ka seekord ülejäänud turust kehvemini minna, ütlevad Morgan Stanley analüütikud.

Tänavu on tehnoloogiaaktsiatel läinud väga hästi. Technology Select Sector SPDR fond (XLK) on kallinenud sellel aastal 14,8 protsenti. Terve turg on samal ajal tõusnud aga 12,9 protsenti.

Neljandas kvartalis läks tehnoloogiafirmadel aga väga kehvasti. Technology Selecti börsil kaubeldav fond kukkus 20. septembrist kuni 24. detsembrini lausa 23,3 protsenti. Standard & Poor’s 500 indeks langes samal ajal 19,8 protsenti.

Niinimetatud kõrge beetaga aktsiad, mis on ülejäänud turust volatiilsemad, võivad pakkuda ülejäänud turust aasta teises pooles kehvemat tootlust, kui turgude tõus raugeb, ütles Morgan Stanley analüütik Michael Wilson esmaspäeval investoritele saadetud kirjas.

Majandustsükli lõpufaas

Põhjus peitub selles, et majandustsükli viimastes faasides kipuvad kiirele kasvule orienteeritud ettevõtted oma investeeringuid tagasi tõmbama ning kulutamisel muututakse konservatiivsemaks. Just see on praegu juhtumas, sest tehnoloogiafirmade kapitalikulutused vähenesid viimases kvartalis 6,5 protsendini. Veel 2018. aasta esimeses kvartalis olid need 24,5 protsenti.

Wilson ütles, et tema arvates peaks investeeringute vähenemine jätkuma. Lisaks nõrgenevad ka tarbijakulutused, mis on tehnoloogiasektori käibe kasvu survestama hakanud.

Viimastel aastatel on tehnoloogiafirmad andnud väga suure panuse S&P 500 indeksi kasumi kasvu. See on hiljuti aga muutunud. Nüüd on sektor kasumi kasvult pigem keskmike seas, ütles Wilson.

Kasumid kahanevad

Tänavu oodatakse tehnoloogiasektori kasumitele 1,8protsendilist langust. Pilt võib muutuda ka kehvemaks, sest enne tulemuste teatamist kiputakse prognoose vähendama, lisas analüütik.

Kuigi väljavaade pole väga hea, on tehnoloogiasektori aktsiate hinnatase ajalooliste numbritega võrreldes jätkuvalt kõrge. Eriti palju tuleb välja käia tarkvarafirmade eest – nende hinna ja kasumi suhe on 40 protsenti suurem kui S&P 500 indeksil.

Arvestades ka seda, et majanduses on suurem kasvuperiood möödas ning maksusoodustuste mõju kadumas, siis on sektori hinnatase ohtlikult kõrge, ütles Wilson. Kaua see olukord tema sõnul kesta ei saa.

Tehnoloogiasektori firmasid mõjutab suuresti ka USA-Hiina kaubandussõda. Paljud neist teenivad suure osa käibest just Hiinast ja on seotud sealsete kapitaliturgudega.

Sellegipoolest on Morgan Stanley kokku pannud nimekirja tehnoloogiaaktsiatest, mille ostmist tasub kaaluda. Sinna hulka kuuluvad näiteks Apple, Genpact, Mastercard, Microsoft ja PayPal.