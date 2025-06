Tagasi ST 11.06.25, 16:40 Tee end nähtavaks Eesti mõjukate ettevõtjate seas koostöös Äripäeva TOP-galaga Septembris algab edukate ettevõtete tunnustusürituste sari, mille kulminatsiooniks on 27. novembril Tallinnas toimuv TOP-gala. Üle Eesti toimuvad eelüritused Tartus, Pärnus, Rakveres ja Viljandis, kus tunnustatakse maakondade silmapaistvamaid ettevõtteid.

Need viis üritust pakuvad ainulaadset võimalust tõsta oma ettevõtte nähtavust mõjukate otsustajate seas kõikjal Eestis. Need on kohtumised, kus sünnivad olulised kontaktid – just siin ristuvad tippettevõtjate, investorite ja poliitikakujundajate teed, kes mõjutavad otseselt Eesti majanduse tulevikku.

Osaledes koostööpartnerina TOP-galal ja maakondade tunnustusüritustel, avate oma ettevõttele uusi koostöövõimalusi ning liitute eksklusiivse võrgustikuga.

„TOP-gala ei ole lihtsalt pidulik sündmus – see on strateegiline platvorm ettevõtetele, kes soovivad olla nähtavad Eesti mõjukamate inimeste seas. Koostööpartnerina kuulute ettevõtluse tippu,” ütles Joonas Jõgi, Äripäeva info- ja müügiteenuste juht.

Koostööpartnerina on teie ettevõte nähtav kogu üritustesarja vältel – enne, selle ajal ja järel. Teie sõnum ning esindajad jõuavad lugejateni artiklites, kuulajateni raadios, adressaatideni e-kirjades ja publiku ette laval. Seotus Eesti tippettevõtetega tugevdab teie ettevõtte mainet ja usaldusväärsust viisil, mida on raske teistmoodi saavutada.

Võru, Valga ja Põlva maakondade edukaimate ettevõtete TOP 3-e tunnustamine Haanjamehe taluhotellis toimunud üritusel 10.10.2024

Lisaks nähtavusele avaneb võimalus suhelda otsustajatega vahetult – luua suhteid, milleks igapäevases ärirutiinis sageli võimalust ei teki. Mitmed koostööpartnerid on rõhutanud, et gala kaudu loodud kontaktidest on välja kasvanud suured tehingud ja strateegilised koostööd.

„Meie partnerid ütlevad, et gala on koht, kus ei looda lihtsalt kontakte, vaid suhteid. Sa saavutad mõju, millel on sisu – ja see jääb kõlama ka pärast seda, kui prožektorid on kustunud,” lisas Joonas Jõgi.

Lisaks traditsioonilisele logo- ja nimeesitlusele pakub Äripäev koostööpartneritele ka sisulist rolli: võimalust jagada oma vaadet, tutvustada uuenduslikke lahendusi või osaleda tunnustusürituste kommunikatsioonis partnerina. See tugevdab ettevõtte usaldusväärsust ja positsiooni oma valdkonna eksperdina.

Koostööpartneriks olemine ei ole pelgalt turundusinvesteering. See on otsus olla osa Eesti ettevõtluse eliidist – seista laval nende kõrval, kes kujundavad meie homset majandust. Äripäeva TOP-gala ja maakondade tunnustusüritused on paik, kus sünnivad ideed ja algavad koostööd.