Tagasi 13.06.25, 08:30 Irene Annus: kodanikupalk – ilus idee, ohtlik tegelikkus Kodanikupalk vähendaks inimeste valmisolekut seista iseenda heaolu ja ka oma riigi eest, kirjutab palgateadlikkuse mõiste autor ja koolitaja Irene Annus.

“Eesti ei vaja kodanikupalka, Eesti vajab tarka rahvast,” kirjutab palgateadlikkuse eestkõneleja Irene Annus.

Foto: Mari Luud

Kodanikupalk on justkui kaasaegne vastus inimese turvatunde vajadusele – idee, et riik maksab kõigile kodanikele sõltumata sissetulekust igakuiselt toetust. Tegelikkuses on see petlik lihtsustus keerulisele probleemile.

Täna, 2025. aastal, ei ole üheski riigis kodanikupalka rakendatud püsivalt ja täies ulatuses tervele elanikkonnale. Mitmed riigid on seda katsetanud piiratud mahus või kasutavad osaliselt sarnaseid põhimõtteid. Eesti riigi seisukohalt on kodanikupalk võimatu nii majanduslikult kui ka julgeolekulistel põhjustel.

Minu vaade põhineb 15+ aasta praktilisel kogemusel palgateadlikkuse koolitaja ja nõustajana. Olen näinud sadu olukordi, kus inimesed tunnevad, et nad ei saa oma tööelus edasi liikuda. Mitte seetõttu, et neil oleks puudu haridusest või tööalasest võimekusest, vaid seetõttu, et puuduvad teadmised ja oskused, kuidas iseenda väärtuse eest tööturul seista. Kodanikupalga idee mitte ei lahenda seda probleemi, vaid süvendab.

Kust tuleb raha?

Raha kodanikupalgaks tuleks sinult ja minult ehk meilt – ikka ja alati maksavad maksumaksjad toetused kinni. Iga toetuse puhul on katteallikaks uute maksude kehtestamine või maksutõus.