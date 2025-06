Tagasi 13.06.25, 07:28 Iisrael ründas Iraani Iisraeli sõjavägi pommitas neljapäeva öösel Iraani pealinna ning riigi tuumarajatisi. Nafta hind tõusis hüppeliselt.

Iisraeli lennukid pommitasid tsiviilobjekte Teheranis.

Foto: Associated Press

Rünnakud tabasid elumaju Teheranis ning tuumarajatisi Natanzi, Kermanshah ja Tabrizi linnades pärast seda, kui Iraan teatas neljapäeval, et lõpetab koostöö rahvusvahelise tuumaenergiaagentuuriga, vahendas Associated Press. Iraani televisiooni teatel on pealinnas inimohvreid, surma sai ka Iraani revolutsioonilise kaardiväe juht Hossein Salami, vahendas Reuters.