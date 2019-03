Powell: Trump ei saa mind vallandada

Föderaalreservi juht Jerome Powell. Foto: Reuters

Föderaalreservi juht Jerome Powell ütles pühapäeval antud intervjuus, et USA president Donald Trump ei saa teda vallandada, vahendab CNBC.

Trump on Powelli tööd korduvalt kritiseerinud – peamine probleem on olnud selles, et presidendi hinnangul tõstab Föderaalreserv intresse liiga kiiresti. Nüüd on kriitika veidi vaibunud, sest keskpank on võtnud leebema poliitikasuuna. Powell ei soovinud Trumpi kriitikat kommenteerida, aga ütles, et presidendil pole võimalik teda vallandada ning rahapoliitikat suunata.

“Seadus on siinkohal selge. Mul on neli aastat kestev ametiaeg ja ma tahan selle lõpuni teenida,” ütles Powell CBS-ile. Kui talt küsiti, kas Trump saab teda vallandada, siis ta ütles “ei”.

Powell kordas, et Föderaalreserv on ka edaspidi intresside tõstmisel kannatlik ning otsuseid tehakse uute majandusandmete põhjal. Reedel ilmunud veebruari tööturu andmed olid oodatust kehvemad, mis andis ökonomistidele järjekordse märguande, et majanduskasv on esimeses kvartalis aeglustumas.

Powell kinnitas, et poliitika neid ei mõjuta ning otsuseid tehakse vaid andmete alusel. “Meie eesmärk on teha rahapoliitikat mittepoliitilisel viisil, mis teenib kõigi ameeriklaste huve. Sellega me tegelemegi,” ütles ta. “Me oleme iseseisvad.”