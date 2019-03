Robert Shiller Äripäevale: kinnisvarast on saanud amatööride spordiala

USA majandusteadlane ja Nobeli preemia laureaat Robert J. Shiller on mees, kes on mitmel korral finantskriise ette hoiatanud. Kuigi praegu pole investeerimiseks lihtne aeg, pole tema ise kunagi täielikult turult välja tõmbunud. Intervjuus Äripäevale jagab ta oma viimase aja investeerimisideid.

Robert Shiller, Yale'i ülikooli professor, majandusteadlane ja Nobeli preemia laureaat Foto: AFP/Scanpix

Maailma suurimat, USA aktsiaturgu peab Robert Shiller omaloodud indikaatori – CAPE ehk inflatsiooniga korrigeeritud turu P/E suhte – järgi maailma kõige kallimaks ja ootab seal langust. Kui tavaliselt jääb keskmine näit seal 17 juurde, siis praegu ületab see 30 taset. Nii Shilleri hinnangul jätkuda ei saa. Pullituru 10. aastapäevaks CNBC-le antud intervjuus ütles Shiller, et majandussurutis võib tulla isegi varem, kui arvame, ja selles on süüdi Wall Streeti isetäituv ennustus: kui ikka Wall Streetil hirmsasti kriisi kartma hakatakse, tõmmatakse varasid turult välja või pannakse turvalisemana näivatesse varadesse ning sealt võib kriisini olla juba lühike samm.