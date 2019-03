EfTEN toob börsile miljon uut aktsiat

EfTEN Capitali juht Viljar Arakas. Foto: ELMO RIIG

Investeerimistegevuse jätkamiseks plaanib fond suurendada aktsiakapitali 10 miljoni euro võrra, ettepanek läheb hääletamisele aktsionäride korralisel üldkoosolekul.

EfTEN plaanib emiteerida 1 000 000 lihtaktsiat nimiväärtusega 10 eurot, mille tulemusel saaks fondi uueks aktsiakapitali suuruseks 42,2 miljonit eurot. Lisaks tuleb aktsia tasuda aktsia ülekursi eest, mille alampiiriks on 6 eurot. Kõrgema nimiväärtuse võib nõukogu määrata hiljemalt märkimise alguseks. See tähendab, et aktsia minimaalseks märkimishinnaks on 16 eurot.