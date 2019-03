Alustati Tallinki uue reisilaeva ehitust

Tallink Megastar Foto: Liis Treimann

Kolmapäeval jõustus Tallinki ja laevaehitusfirma Rauma Marine Constructionsi vahel sõlmitud leping uue LNG-reisilaeva valmistamiseks.

Tallinki avaldatud börsiteate kohaselt on veeldatud maagaasil (LNG) töötav uus shuttle-tüüpi laev kahekütuseline (nagu ka 2017. aastal valminud Megastar), 212 meetri pikkune ning mahutab kuni 2800 reisijat. Selle hinnanguline maksumus on 250 miljonit eurot, millest 30% tasutakse ehitusperioodi jooksul ning ülejäänu laeva üleandmisel. Laev ehitatakse Soome läänerannikul asuvas Rauma linnas, kust pärineb ka esimene Tallinki tellitud reisilaev Romantika. Praeguse kava järgi valmib uus shuttle 2022. aasta jaanuaris.

Teates rõhutas Tallink Groupi tegevjuht Paavo Nõgene eelkõige uue laeva mugavust, keskkonnasõbralikkust ja energiatõhusust, tõdedes, et Tallink vajab "[Megastariga] sarnast laeva Tallinna-Helsingi liinile pigem varem kui hiljem." Lisaks avaldas Nõgene head meelt selle üle, et ehitus toimub just nimelt Raumas, kuna selle investeeringuga toetatakse ka koduregiooni majandust.