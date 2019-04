Kanada nõuab Boeing 737 Max pilootidele põhjalikumat väljaõpet

Southwest AirlinesI õhukeelu saanud Boeing 737 Max 8 lennukid Californias Foto: EPA

Õhukeelu saanud Boeing 737 Max lennukite juhtimiseks on tarvis viia läbi koolitused simulaatorites, leidis Kanada transpordiminister kolmapäeval, vastandudes sellega oma USA kolleegidele.

Reutersile antud kommentaaris tõdes transpordiminister Marc Garneau, et enne seda, kui Boeing 737 Max seeria lennukid taas Kanada õhuruumi lubatakse, tuleb parandada masinate tarkvara ning viia pilootidele läbi väljaõpe simulaatorites, et neil oleks võimalik harjutada toime tulemist sarnastes ohuolukordades kui need, mis leidsid aset läinud aasta oktoobris Lion Airi lennul 610 ja sel märtsil Ethiopian Airlinesi lennul 302. Uurijate hinnangul sai mõlema juhtumi puhul saatuslikuks 737 Maxi automaatne varisemisvastane süsteem MCAS, mis lükkas lennuki nina korduvalt järsult allapoole.

Garneau arvates ei piisa antud juhul "iPadi väljavõtmisest ja sellega tunnikese veetmisest". Möödunud kuul levinud uudiste kohaselt toimus just sel viisil näiteks American Airlinesi 737 Maxiga lendavate pilootide väljaõpe.

Teisipäeval avaldas Ameerika Ühendriikide Föderaalne Lennuamet aruande, milles toodi välja, et MCAS-tarkvaras läbi viidud muudatused on piisavad, et lisada need pilootide koolituskavasse. Samas ei vaja lennukijuhid täiendavat väljaõpet simulaatoris, leidis järelevalveamet.

Boeingu aktsia kallines lennuameti hinnangu mõjul 1,7% ja jõudsid kuu aja kõrgeima - 381,7 dollari - tasemele. Kolmapäeval on kontserni aktsia odavnenud umbes 0,7%.