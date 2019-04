Alexander Elder: võtmesõna on „küllalt“

Siin on näha, mis sai ühest tehingust, mille ma tegin septembris 2018. aastal toimunud koolituse ajal Tallinnas.

Graafikul on toodud Alexander Elderi tehingud Qualcommi aktsiaga. Foto: Alexander Elder

Me vaatasime mitut aktsiat ja üks esimesel päeval analüüsitud aktsiagraafikuid oli Qualcommi (QCOM) oma. Ma jagasin fundamentaalseid ja tehnilisi faktoreid, mis mind aktsia puhul ahvatlesid ja näitasin oma kauplemisteesi samme:

A. Ostsin 1000 aktsiat pärast oma lemmikmustri moodustumust (false breakout with bullish divergence – vale läbimurre divergentsiga).

B. Duubeldasin oma positsiooni fundamentaalsete uudiste peale.

C. Müüsin pooled aktsiad, kui aktsia muutus üleostetuks.

D. Ostsin uuesti 1000 aktsiat, kui hind hakkas taas tõusma.

E. Müüsin kogu positsiooni koolituse 2. päeval, kuna aktsia liikus oma +ATR kanalisse – see on märk, et aktsia on üleostetud. Ma müüsin natuke liiga vara, kuid põhiline idee tol hetkel kasumit võtta oli õige. Ralli jätkus veel kaks nädalat, aga pärast seda kukkus QCOM (aktsia) kokku. Ma jätkasin aktsia jälgimist, sest mulle ikkagi meeldisid fundamentaalnäitajad.

F. Ostsin taas 1000 aktsiat, kui impulsisüsteem muutis värvi punasest siniseks ja hoidsin aktsiaid.

G. Müüsin aktsiad sel nädalal pärast seda, kui QCOM rallis pärast kokkuleppe saavutamist AAPLga (Apple). Mõlema väljumise – nii E kui ka G – juures oli üks ühine nimetaja. Ma müüsin kõik maha pärast seda, kui nägin, et aktsia on üleostetud. Seda märki võis näha aktsia nädalagraafikul, kui aktsia hind tabas või isegi ületas +3ATR kanalit.

Alexander Elder tuleb taas Eestisse • 8.–9. septembril kohtub Alexander Elder taas fännidega, toimub ühepäevane intensiivkoolitus ning reaalajas turgudel kauplemise töötuba. • Täpsem info ja päevakava on leitav SIIT. Allikas: Äripäeva Akadeemia

Kas QCOM võib veel kõrgemale tõusta? Jah, loomulikult, aga proovida tabada absoluutseid tippe või põhjasid on algajate mäng. Professionaalne kaupleja kasutab oma tööriistu selleks, et osta madalalt ja müüa kõrgelt. Ta teab, millal öelda „küllalt“.

Ma ootan juba septembrikuist kohtumist Eesti kauplejatega Tallinnas!

Dr Alexander Elder

April 17, 2019

Vermont, USA